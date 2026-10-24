Mantar toplamaktan dönüyorlardı: Çankırı'da katliam gibi kaza!
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Recep Yazıcı (77) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
.Otomobil, yamaçtaki ağaçlara çarparak durabildi.
Güçlükle ulaştıkları araçta inceleme yapan ekipler, sürücü Yazıcı ile otomobilde bulunan Ayşe Öztürk (56), Fatma Duman (74) ve Kibar Yılmaz'ın (74) olay yerinde hayatını kaybettiklerini belirledi. Kazada yaralanan H.E. (58) ise ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan araçtakilerin köye mantar toplamaya gittiği, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23