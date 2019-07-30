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Vekil Kılıç NOSAB’lı sanayicilerle buluştu

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, gerçekleştirdiği ziyaretlerle Bursa’nın önemli kurum yetkilileri ve dernek temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

30 Temmuz 2019 Salı 11:00
Vekil Kılıç NOSAB’lı sanayicilerle buluştu

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, gerçekleştirdiği ziyaretlerle Bursa’nın önemli kurum yetkilileri ve dernek temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.


Bursa’nın önemli sanayi bölgelerinden biri olan Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nin (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez’i makamında ziyaret eden Vekil Kılıç, geçtiğimiz haftalarda yapılan Olağan Genel Kurulun ardından Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu üyeliğine de seçilmiş Erol Gülmez’e hayırlı olsun dileklerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi.


“Sanayicilerimizin işlerini kolaylaştırmalıyız”


Ziyaretinde bölge sanayicilerinin istek ve taleplerini de dinleyen Vekil Kılıç, Türkiye’nin çok önemli bir üretim gücü olduğuna dikkat çekerek, “Bursa farklı özelliklere, kimliklere sahip bir şehir ve sanayi de bu özellikler arasında çok önemli bir yere sahip. Şehrimize yatırım yapan iş insanlarını ve faaliyet gösteren sanayicilerimizin işlerini kolaylaştıracak, sorunlarını çözecek hamleler yaparak, şehrimizin üretim potansiyelini daha da yukarı çıkarmalıyız” dedi.


AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç’ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Erol Gülmez ise, NOSAB’ın faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. NOSAB’da faaliyet gösteren firmaların gerçekleştirdiği ihracatın ekonomiye sağladığı katkılara dikkat çeken Gülmez, bölge sanayicilerinin işlerini kolaylaştıracak taleplerini Vekil Kılıç’a iletti.


Birlik Vakfı’na ziyaret


Vekil Kılıç ziyaretleri kapsamında Birlik Vakfı Bursa Şubesi’ni de ziyaret ederek Başkanı Mustafa Bayraktar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle de bir araya geldi. Ziyarette vakfın faaliyetleri ve Bursa’da hayata geçirmek istediği çalışmalar hakkında istişareler bulunuldu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:00
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