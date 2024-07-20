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Gündem Vekalet Cevdet Yılmaz'da
Gündem

Vekalet Cevdet Yılmaz'da

Yeniakit Publisher
2024-07-20 10:29:00 -
Vekalet Cevdet Yılmaz'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün KKTC'ye ziyarette bulunması nedeniyle, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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