Vehbi Korkutata’dan dikkat çeken yazı: Mavi Vatan’da ne kadar delikanlısınız, yakında test edeceğiz

Araştırmacı Gazeteci – Yazar Vehbi Korkutata, Yeni Akit okurları için çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Orta Doğu ve dünyadaki gelişmeleri analiz eden Korkutata, Türkiye’nin yükselen gücüne dikkat çekti. Türk - İslam dünyasının liderliğini ancak Türkiye’nin yapabileceğini vurgulayan deneyimli gazeteci, tüm dünya mazlumlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan medet umduğunu vurguladı. Korkutata, başta Orta Doğu’da olmak üzere, hiçbir küresel adıma Türkiye’nin onayı olmayan karar verilemeyeceğini belirtti.

İşte Korkutata’nın yazısı:

Türkiye ile el ele duran Türk dünyası, Avrupa ile ilişkilerinde önemli bir konumda bulunan Türkiye ve Ortadoğu'nun en büyük müttefiklerinden biri olan Türkiye, bugün dünyanın dikkatle takip ettiği ülkeler arasında yer alıyor.

Peki bunun sebebi nedir?

Bunun en önemli sebebi, ülkelerin kaynaklarına sahip olmaktır. Türk dünyası kaynak pastasını yeniden dilimleyecektir. Bunu yapacak olan da Türkiye’dir.

Amerika’da liderlerin fotoğrafları paylaşıldı ve bir anket yapıldı. Katılımcılara “En çok hangi lidere güveniyorsunuz” diye soruldu. İnsanlar Erdoğan’ı seçti. Son yüz yılda böyle bir lider gördünüz mü? Belli ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın namı bütün dünyaya yayılmış ve okyanusları bile aşmıştır.

Erdoğan’ın namı Amerika'nın en ücra köşelerine kadar ulaşmıştır. Peki Türk - İslam Birliği’nin lideri kim olacaktır? Tartışmasız ki, elbette tek kelimeyle Başkan Erdoğan'dan başkası değil.

Saygı değer Yeni Akit Gazetesi okuyucuları, size bir açıklamada bulunmak istiyorum.

Savaş karmaşası daha yeni başlıyor. Ancak üçüncü dünya savaşı planları yapanların hepsi yanılacak. Çünkü dünyada yeni bir Türkiye doğuyor ve hiçbir ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hesaba katmıyor. Diyorlar ki, Amerika ile kim savaşacak, Amerika hangi ülkeyle savaşacak, bunların hesabını kim verecek? Elbette "Türkiye verecek, Başkan Erdoğan verecek," burada hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Karar verecek elbette Türkiye'dir.

Artık bundan böyle otorite Türkiye'dir.

Artık bundan böyle küresel anlaşmaların arka planındaki güç Türkiye’dir.

Bundan böyle Türkiye’nin geleceğini Türkiye belirleyecek.

Türkiye’ye danışmadan Orta Doğu’daki hiçbir hamleye karar verilemeyecek.

Dünya ülkeleri bundan böyle Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın kontrolünde olacak.

ABD ve İsrail, Filistin'e yaptığınız zulüm sizin yanınızda kalacak mı sanıyorsunuz? Yakında dünya görecek, yakında anlayacaksınız.

Mavi Vatan’da ne kadar delikanlısınız, yakında test edeceğiz.

Ortadoğu'da ve Orta Asya'da yaptığınız bütün planları başlarınıza geçireceğiz.

Başkan Erdoğan’ın vermek istediği mesaj budur. Tüm dünyaya diyor ki, “Mazlumlar ve garipler Türkiye’nin adalet şemsiyesinin altındadır.”

Vallahi bu gelişmeleri gururla takip ediyoruz. Tüm bunları büyük bir gururla yazıyorum. Eminim siz değerli okuyucularımız yazıyı okurken gurur duyuyorsunuz.

Allah bütün İslam dünyasına akıl fikir ve acıma duygusu versin.

Allah bütün İslam dünyasını korusun ve yüceltsin, birlik ve beraberliğini güçlendirsin.

Bakınız Müslümanların kanı akıtılıyor ve burnumuzun dibinde Müslümanların hakları gasp ediliyor ve bizlerde seyretmekle yetiniyoruz.

Amerika ve İsrail diyor ki, “Biz Müslümanların yüzde 70'ini temizledik ve bir Müslüman kalmayacak, hepsini temizleyeceğiz.

Oysa siyonizmin tüm dünyadaki nüfusu 15 milyon. İslam dünyasının ise iki küsur milyar. Vallahi anlamakta zorlanıyorum!..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan diyor ya; “Mazlumlara yoldaş olan, Gariplere sırdaş olur.”

Allah ülkemizi bütün tehlikelerden korusun...

Araştırmacı Gazeteci - Yazar

Vehbi Korkutata