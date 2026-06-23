Vehbi Korkutata kaleme aldı: Türkiye-Mısır yakınlaşması hesapları bozdu

Araştırmacı gazeteci yazar Vehbi Korkutata "Türkiye-Mısır yakınlaşması hesapları bozdu ve İsrail basınında dikkat çeken analiz" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Korkutata'nın yazısı şöyle:

İsrail'in Maariv Gazetesi, Türkiye ile Mısır arasındaki savunma temaslarındaki artsın ve Tel Aviv'de endişeyle izlendiğini yazdı. Haberde, iki ülke arasında kapsamlı güvenlik iş birliği ihtimaline dikkat çekildi.

Donald Trump'tan İran liderine dikkat çeken mesaj!

ABD Başkanı Trump, olası bir anlaşma için Mücteba Hamaney ile görüşebileceğini belirtti. ABD Başkanı, Hamaney ile bir araya gelmekten memnuniyet duyacağını ve müzakere ihtimalini değerlendirmek istediğini söyledi.

Donald Trump'tan yeni bir öneri daha!

Suriye'nin rol üstlenmesini istedi.

ABD Trump'ın İsrail'in dizginlenememesi durumunda Lübnan'daki gruplarla mücadelede ABD ile ortaklık içinde Suriye'nin görev üstlenmesini istediği kaydedildi. Bu önerinin bölgede yeni bir denge oluşturabileceğini değerlendirildi.

24 milyar dolar için dikkat çeken gelişme!

ABD masada

CBS Nems'in aktardığı iddiaya göre ABD yönetimi, bölgedeki onarım ve yeniden inşa çalışmaları için İran'a ait dondurulmuş varlıkların kullanımını değerlendiriyor. İran'ın talep ettiği 24 Milyar doların da bu kapsamda olduğu öne sürüldü.

ABD Hürmüz'de geçişler sürüyor ve kapanma belirtisi yok!

Dedi Trump, ama sonrası açık tehdit, ellerinde ülke kalmayacak!

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması halinde, İran'ın çok ağır bir bedel ödeyeceğini savundu.

ABD Başkanı Trump, "Hürmüz boğazını kapatırlarsa ellerinde bir ülke kalmayacak" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

ABD Ordusu, İran'ın açıklamalarına rağmen, Hürmüz boğazında gemi trafiğinin normal şekilde devam ettiği belirtildi. Yetkililer, Hürmüz boğazının kapatıldığına veya geçişlerin durduğuna dair bir işaret bulunmadığını bildirdi.

Donald Trump'tan Netanyahu'ya, sabotajın bedeli ağır olur.

ABD İstihbaratı, İsrail'in İran mutabakatını sabote etmeye çalıştığını raporlarken, Washington ile Tel Aviv arasındaki gerilim kopma noktasına geldi.

Donald Trump, NATO Zirvesi'ni işaret etti!

Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, 7 ila 8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesini işaret ederek Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Konuşmasında İran'a da değinen Trump, "İran 60 gün içinde anlaşma yapmalı, yoksa onları memnun etmeyecek şeyler yapacağız" ifadesini kullandı.

BEN-GVİR'den skandal çağrı ve "bütün Lübnan yanmalı"

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar BEN-GVİR, 4 Askerin hayatını kaybetmesinin ardından Lübnan'a yönelik sert açıklamalarda bulundu. BEN-GVİR, "bütün Lübnan yanmalı" ifadelerini kullandı.

Hadi Oradan!

Masada tehdit

Sahada ise savaş.

Ey İslam dünyası, siz hala uyuyor musunuz?

İsrail'in ateşkes ihaneti ve Tahran'dan sert uyarı geldi!

İran, İsrail'in Lübnan saldırılarına devam etmesi halinde ezici bir şekilde karşılık vereceklerini açıkladı.

Ateşkese rağmen operasyonlar devam ediyor ve Lübnan'da gerilim bir hayli yükseldi!

İsrail Ordusunun, Nebatiye, Sur ve Sayda kentlerine yönelik hava operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

ABD ile İran mutabakatına rağmen devam eden operasyon bölgede endişeleri artırdı.

Pakistan Büyükelçisi, BM genel kurulunda İsrail'e haddini bildirerek şöyle dedi!

"İsrail, mağduriyet numarası yapan, BM kararlarını ihlal eden ve Gazze'de, ve hatta Filistin topraklarında devlet terörü uygulayan bir işgalci ve hayduttur."

İran'dan ABD'nin teklifine ilişkin dikkat çeken tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin mantık dışı taleplerde ısrar ettiğini söyledi. Bekayi, "gerekirse karşılık veririz" derken, İran'ın sunduğu teklifin meşru ve bölgesel güvenliği hedeflediğini savundu.

İran'da anlaşma krizi ve muhafazakar vekilden sert çıkış!

İran muhafazakâr milletvekili Mahmud Nebeviyan, ABD ile görüşülen mutabakat taslağına tepki gösterdi. Nebeviyan, basına yansıyan bazı maddeler üzerinden anlaşmanın ülkenin ulusal çıkarlarına hizmet edip etmediğini sorguladı.

İran'dan yeni uyarı ve Hürmüz ilk adım, devamı gelebilir.

İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz boğazının kapatılmasının ilk adım olduğunu açıkladı. ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde daha ileri adımların atılacağı ve yeni kararların alınacağı bildirildi.

İsrail anlaşmaya rağmen saldırıyor!

Netanyahu, İsrail Ordusu Lübnan'da gerektiği sürece kalacağını duyurdu.

İsrail Ordusu, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata rağmen Lübnan'ı hedef almayı sürdürüyor.

Başbakan Netanyahu, İsrail Ordusunun "gerektiği sürece" Lübnan'dan çekilmeyeceğini duyurdu.

Ateşkese rağmen tansiyon yükseldi ve İsrail'den yeni uyarı geldi.

İsrail Ordusu, Lübnan'ın Sur Kenti ile bazı mülteci kampları için tahliye emri yayımladı.

Ateşkese rağmen gelen açıklama, bölgede yeni operasyon hazırlığı iddialarını güçlendirdi.

Suriye'den açıklama ve Lübnan'da Askeri rol üstlenmeyeceğiz!

Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, ABD'nin teklifine rağmen Lübnan'da Askeri görev üstlenmeyeceklerini söyledi. Zeydan, Suriye'nin Lübnan devletinin egemenliğini ve otoritesini desteklediğini belirtti.