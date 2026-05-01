Vehbi Korkutata kaleme aldı! Hedefleri Türkiye’ye mi saldırmak?

Ortadoğu’da suların durulmadığı bir dönemde, araştırmacı yazar Vehbi Korkutata bölgedeki son gelişmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump’ın sertleşen tavrını köşesine taşıdı. Korkutata, Üçüncü Dünya Savaşı’nın kapıda olduğunu savunarak, hedefin Türkiye olduğunu vurguladı.

Trump’tan Sert Çıkış: "Artık O İyi Adam Yok"

İran ile yaşanan nükleer gerilime değinen ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarını hatırlatan Korkutata, Trump’ın "Anlaşma istiyorlar ama nükleerden vazgeçmiyorlar. Artık o iyi adam yok" sözleriyle diplomasinin yerini sert eylemlere bırakacağının sinyalini verdiğini belirtti. Yazıda, Trump’ın İran’a yönelik saldırılarında sivil can kayıplarına yol açarak savaş suçu işlediği vurgulandı.

Korkutata'nın değerlendirmesi şöyle:

İran geriliminde ilişkin canlı yayında konuşan ABD Başkanı Trump, “Anlaşma yapmak istiyorlar, ancak onlardan ‘Nükleer silaha sahip olmayacağız’ sözünü henüz duyamadık. İran'da diplomasiden yanayım ancak, nükleere izin vermem” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran çıkışı:

"Artık o iyi adam yok."

ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer anlaşma sürecinde başarısız olduğunu savunarak sert ifadeler kullandı. Trump, Tahran yönetiminin süreci yönetemediğini belirterek yakın zamanda adım atmaları gerektiğini söyledi.

Ortadoğu'da tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla "Brent Petrol" yeniden 100 doları aştı.

ABD'nin operasyon sinyalleri sürerken, İranlı askeri yetkililerden gelen "Dünya'nın 200 dolarlık petrol fiyatına hazır hazır olması" yönündeki açıklamalar da dikkat çekti.

“İsrail ile Türkiye çatıştığında, Türkiye'ye saldırmak için NATO'dan ayrılacağız”

Baştan sona kadar, bu savaş Türkiye'ye doğru geliyor, amaç belliydi ve Türkiye'ye saldırmak an meselesi!

Merhum Prof.Dr. Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söylediği altın harfler!

Fiili icraata geçmek gerekir. İsrail laftan anlamaz. İsrail "ancak güçten" anlar, gibi sözleri hafızalarımızda yer edinmiştir. ABD kuduz köpek gibi kendisini kaşıyor! Üçüncü dünya savaşı kapıda! ABD'nin amacı İsrail üzerinden, İran'ın petrol rafinerilerine konmaktır.

Burada Suudi Arabistan, BAE, Katar gibi Müslüman ülkeleri üzerinden Türkiye'yi hedefine aldıkları aşikardır.

Sözüm onlara!

Başta Suudi Arabistan ve daha isimlerini saydığımız Müslüman ülkeler, sözde ABD yanlıları.

İslam dünyası maalesef Suudi Arabistan'a çalışıyor, ve trilyon paralar akıtılıyor. ABD'ye yaranmak için, hava sahalarını onlara açık bırakarak Türkiye'ye saldıracaklar demedi demeyin!

ABD ordusu, BAE ve Katar'daki ABD üslerine yoğun askeri sevkiyat gerçekleştiriyor! Anladınız değil mi?

Donald Trump nedensiz İran'a saldırdı. Her yeri bombaladı ve 165 savunmasız çocuğu öldürdü ve böylelikle savaş suçu işledi, soykırımı destekledi ve hala kendini iyi adam olarak görüyor. Artık kibarlık yok dediğini ve "Gavurluk" böyle bir şey her halde değil mi?

İsrail askerleri adeta kudurmuş ve savunmasız Müslümanları şehit ediyor. Bu da yetmiyormuş gibi geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını da dozerlerle yerle bir ettikleri ve alın teri olan "Koyunlarına da göz dikerek hiç utanmadan sıkılmadan bütün dünyanın ve basının önünde resmen gasp ettiler, yani kısacası çaldılar.

Ama İslam dünyası çalınan alın teri olan ve çok zorluklarla çoğaltılan koyunları çalmalarına İslam dünyası da seyretmekle yetindi.

Araştırmacı Gazeteci yazar

Vehbi Korkutata