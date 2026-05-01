  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Koç Holding'i sarsacak gelişme: 6 milyar lira buharlaştı İnsansız kara aracı geliştirdiler Depremzede öğrenciler 'Biz de varız' dedi Cilt tonunu eşitleme... Kararmış koltuk altlarını beyazlatıyor: O bitkinin maskesi şifalı Trafik denetimleri arttı: Bu olmadan yola çıkana men cezası! Türkiye hakkında konuşan Suudi bakanın madencilik sözleri gündem oldu! 'Büyük fırsat var' Maalesef kötü haber geldi! Gelince üst üste geliyor durmadan... Bir bu eksikti! Flavonoid adı verilen... Dünyanın en sağlıklı atıştırmalığı belli oldu Burun ameliyatı sonu olmuştu: Hatice'nin ailesinden vahim iddia! 'Türk denizaltı projesini durduramayız' diyen Almanya Türkiye düşmanı ülkenin gönlünü yaptı: Her konuda anlaştılar
Gündem
12
Yeniakit Publisher
Trafik denetimleri arttı: Bu olmadan yola çıkana men cezası!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trafik denetimleri arttı: Bu olmadan yola çıkana men cezası!

Trafiği daha güvenli hale getirmek için yapılan denetimler sıkılaştırılırken, men cezası yemek istemeyen sürücülere uyarı geldi.

#1
Yetkililer, araçlarda bulunması zorunlu belge ve ekipmanların eksik olması durumunda hem para cezası hem de trafikten men yaptırımı uygulanabileceğini hatırlattı.

#2
Denetimlerde yalnızca belgeler değil, araçta bulunması gereken hayati ekipmanlar da kontrol ediliyor. İlk yardım çantası, yangın söndürme tüpü ve en az iki adet reflektörün araçta eksiksiz şekilde bulunması zorunlu.

#3
İŞTE ARAÇTA BULUNMASI GEREKENLER...

#4
ZORUNLU BELGELER Araçta mutlaka bulunması gereken resmi evraklar:

#5
SÜRÜCÜ BELGESİ (EHLİYET) ARAÇ RUHSATI

#6
ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI POLİÇESİ ARAÇ MUAYENE BELGESİ Bunlardan biri eksik olursa ceza yersin, hatta araç trafikten men edilebilir.

#7
GÜVENLİK VE ACİL DURUM EKİPMANLARI (ZORUNLU) BUNLAR HAYATİ VE DENETİMDE KONTROL EDİLİR: İLK YARDIM ÇANTASI

#8
-YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ -2 ADET REFLEKTÖR (ÜÇGEN LEVHA) -ŞEHİR İÇİ: ~30 METRE- ŞEHİR DIŞI: ~150 METRE MESAFEYE KONUR. EN ÇOK CEZA KESİLEN KISIM GENELDE REFLEKTÖR VE YANGIN TÜPÜ EKSİKLİĞİ.

#9
EKNİK EKİPMANLAR ZORUNLU OLMASA BİLE NEREDEYSE “OLMAZSA OLMAZ”: -STEPNE (YEDEK LASTİK) -KRİKO VE BİJON ANAHTARI -ÇEKME HALATI -TEMEL ALETLER (PENSE, TORNAVİDA VB.) BUNLAR CEZA SEBEBİ DEĞİL AMA YOLDA KALIRSAN HAYAT KURTARIR.

#10
MEVSİMSEL / EKSTRA EKİPMANLAR DURUMA GÖRE: -KAR ZİNCİRİ (KIŞIN BAZI YERLERDE ZORUNLU) -EL FENERİ -TAKVİYE KABLOSU

#11
KISACA KRİTİK 3 ŞEY (EN ÇOK UNUTULAN & CEZA YAZILAN): -REFLEKTÖR (2 ADET) -YANGIN TÜPÜ -İLK YARDIM ÇANTASI/ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23