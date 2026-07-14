Vehbi Korkutata: Erdoğan, zirveyi gücünü göstermek için kullandı

Korkutata, NATO zirvesinden ABD-İran gerilimine, Türkiye'nin askeri gücüne yönelik açıklamalardan İsrail'in tutumuna kadar birçok başlıkta dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte Korkutata'nın yazısı...

Başkan Erdoğan, “Türk milleti olarak dünyada hiç bir ülkede olmayan bir askeri geçmişe sahibiz.” dedi.

İsviçre basını, Başkan Erdoğan'ın NATO zirvesini Türkiye'nin bölgesel etkisini sergilemek için kullandığını yazdı.

Haberde, Başkan Erdoğan'ın diplomatik ağırlığını bir kez daha ortaya koyduğu değerlendirildi.

Başkan Erdoğan ile Netanyahu arasında karşılıklı bir gerilim olduğunu söyleyen Trump, Türkiye'nin büyük bir askeri güç olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan "İran'a sert mesajında “Anlaş ya da santralleriniz yok olur" dedi.

ABD Başkanı Trump, Ankara'ya hareket etmeden önce yaptığı açıklamada İran'la anlaşmayı tercih ettiğini söyledi.

Trump, aksi halde elektrik üretim santrallerinin bir saat içinde imha edebileceğini" söyledi.

İran: NATO'nun bize ders vermesi kabul edilemez.

İran yönetimi, NATO'nun İran'a ders vermesini ve bölgesel barış ile güvenlik konusunda politika dayatmasını kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Tahran, bildirideki ifadeleri sert sözlerle reddetti.

Netanyahu'dan Türkiye'ye F-35 satışına tepki!

Güç dengesi bozulur

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan ile gerçekleştirildiği basın toplantısında Türkiye'ye yönelik CAATSA yatırımlarının kaldırılması ile Türkiye'nin yeniden F-35 savaş uçağı programına dahil edilmesinin değerlendirildiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran hükümeti dünyanın birçok yerinde dile getirdiği tehdidi hayata geçirecek.

Amerika Birleşik Devletlerinin görevdeki başkanına, yani bana suikast düzenler veya buna teşebbüs ederse, İran İslam Cumhuriyetine yönelik 1.000 füze ateşlenmeye hazır durumda. Bunların ardından binlercesi daha derhal devreye girecek.

Emirler şimdiden verildi. ABD ordusu gerekirse süresi uzatılabilecek şekilde bir yıl boyunca İran'ın tüm bölgelerini tamamen yok etmeye ve ağır şekilde tahrip etmeye hazır, istekli ve muktedirdir.

İran'dan misilleme!

ABD'nin iki ülkedeki üsleri vuruldu!

ABD'nin son hava operasyonlarının ardından İran misillemeye geçti.

Tahran yönetimi, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerini hedef aldığını açıklarken bölgedeki gerilim yeniden tırmandı.

Netanyahu'dan dikkat çeken İran mesajı!

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran ile savaşın bitmediğini söyledi.

Netanyahu, "Ortadoğu'yu yeniden şekillendireceğiz" derken, İran'ın nükleer tesisleri ve bölgedeki vekil güçlerinin halen hedefte olduğunu savundu.

Macgregor'dan çarpıcı Türkiye açıklaması!

İsrail'in gerçek tehdidi Türk devleti.

Emekli ABD'li Albay Douglas Macgregor, İsrail'in Türkiye'yi tehdit etmesini aptalca bulduğunu söyledi.

Macgregor, İsrail'in İsrail'i işgal edemeyeceğini ancak Türklerin bunu yapabilecek askeri güce sahip olduğunu savundu.

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharen Haskel, Türkiye konusunda endişelerimiz giderek artıyor.

Bakan Yardımcısı Haskel, Türkiye'nin F-35 ve KAAN motorundan endişe duyduklarını açıkladı.

Haskel, İsrail'in askeri üstünlüğünü koruması gerektiğini savunarak ABD ile görüştüklerini söyledi.

İran'dan ABD'ye mutabakat resti ve yükümlülükler yerine getirilmesi biz de uymayız!

İran yönetimi, ABD'nin varılan mutabakattaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde kendi taahhütlerini uygulamayacağını açıkladı.

İran yönetimi, anlaşmanın karşılıklı yükümlülüklere dayandığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise itiraf etti ve “ben büyük bir İsrail yanlısıyım” dedi.

Zaten bilmeyen mi var, aynen bir Siyonizm ve İsrail hayranısın, sağ gösterip sol vuruyorsun.

Bütün dünya biliyor, açıklama yapmanıza gerek yok Başkan Trump.

Savaş patlak verdi, Suudi Arabistan'ı Husiler vurdu, İran ise İsrail'i vurmaya devam ediyor ve burada da İran ABD'nin Ürdün'deki F-35 üssünü vurdu!

Araştırmacı Gazeteci yazar

Vehbi Korkutata