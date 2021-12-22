Yeni Akit Gazetesi Yazarı Vehbi Kara, "Misak-ı Milli’nin Öneminin Anlaşılması" başlıklı çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Misak-ı Milli'nin önemine vurgu yapan, Kara, Türkiye'nin Musul ve Kerkük'ü kurtarma fırsatını kaçırdığını aktardı.

İşte Vehbi Kara'nın o yazısı:

Musul ve Kerkük gibi Misak-ı Milli sınırları içinde kalan vatan topraklarının kaybedilmesi konusunun işlendiği Akit TV’de yayınlanan Kayıt Dışı Tarih programını izledim. Değerli tarihçi Mustafa Armağan’ın bu konuda yapmış olduğu çalışmalar gerçekten de takdire şayandır.

Ne yazık ki aradan neredeyse yüz yıl geçtikten sonra yaşadığımız acı olayların içyüzünü öğrenebiliyoruz. Bu nedenle kişilere bağlı kalmadan ve kimseden korkmadan yapılan çalışmalara millet olarak çok ihtiyacımız var. Çünkü güçlü bir Türkiye için tarihten almamız gereken dersler vardır. O halde bazı tarihsel olaylara değinerek Misak-ı Milli adı verilen yeminimizi sık sık gündeme taşımak gerekiyor.

“Maksat vatan ise gerisi teferruattır” diyen vatandaşlarımızın kaybedilen vatan topraklarının kurtarılabilmesi için öncelikle yaşadığımız olayları soğukkanlılıkla ve içtenlikle değerlendirmesi gerekiyor. Eğer yakın tarihimizi iyi bilirsek; ülkemizin geleceğini de daha sağlam bir şekilde inşa edebiliriz. Bu konuda halkımızın bilinçlendirilmesi için eğitim sistemimizde yapılması milli ve manevi değerlerin üzerinde durulması gerekmektedir.

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