Vefatının 43. yılı! Mehmet Zahid Kotku Hazretleri’ni rahmetle anıyoruz

RIFAT BİLGİN İSTANBUL

Ömrünü İslam davasına adayan yazdığı eserler hâlâ yolumuzu aydınlatan Zahit Kotku, dar-ı bekaya irtihalinin üzerinden 43 koca yıl geçmesine rağmen sevenlerinin gönlündeki sıcaklığını koruyor. Nakşi tarikatı büyüklerinden Ahmed Ziyâüddin el-Gümüşhanevi halifelerinden Ömer Ziyâeddin Efendi ve Mustafa Feyzi Efendi’nin yanında tasavvuf eğitimi gören Mehmet Zahid Efendi, Birinci Dünya Savaşı sırasında askere alındı, çeşitli cephelerde hizmet verdi ve gazi oldu. 1952’de Kazanlı Abdulaziz Bekkine’nin vefatı üzerine İstanbul’a gelerek, Ümmü Gülsüm Mescidi’nde göreve başladı.

Çok sayıda siyasetçi ilminden feyiz aldı

1958 tarihinde İskenderpaşa Camii’ne naklolundu ve vefatına kadar bu görevde kaldı. Mehmet Zahit Kotku hazretleri, insana değer vermiş ve insan eğitimini esas almıştır. Görev icra ettiği camilerde her Pazar ikindi namazının ardından Râmûzü’l-ehâdîs dersleri vermiş, cuma vaazları ve önemli günlerdeki konuşmaları yanında özel sohbetleriyle de halkı eğitmeye gayret göstermiştir. Vaaz ve sohbetlerinde dinî konuların yanı sıra ülkenin ekonomik, politik, kültürel ve sosyal problemleriyle ilgili görüşlerini de ifade etmiş, bu tavrıyla bilhassa üniversite öğrencileri üzerinde etkili olmuştur. Tavsiyesi üzerine birçok hayır kurumunun kurulmasına vesile olmuştur. Zahid Kotku, 1980 senesinde hacca gitti. Hac dönüşünde sağlık durumu kötüleşmişti. 13 Kasım 1980’de Hakk’a yürüdü.

Aralarında Millî Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın da olduğu çok sayıda siyasetçi ve devlet adamının ilminden feyiz aldığı Mehmet Zahid Kotku Hocaefendi’nin aziz naaşı Süleymaniye Camii haziresinde medfun bulunuyor.

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