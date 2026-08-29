Vefat eden polis memuruna son görev
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Osmaniye'de sürdürdüğü tedavi sürecinde yaşamını yitiren emniyet mensubu Şemsettin Kalkan, Fakıuşağı mevkisindeki ek hizmet binasında icra edilen son yolculuk merasimiyle uğurlandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Şemsettin Kalkan'dan acı haber geldi. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Kalkan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Polis memuru Kalkan için düzenlenen cenaze töreninde ailesi, yakınları ve birlikte görev yaptığı mesai arkadaşları bir araya geldi. Kalkan'ın tabutu, meslektaşlarının omuzlarında taşındı.
Törende Osmaniye İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, Kalkan'ın eşi Remziye Kalkan'a Türk bayrağını takdim etti.
Bayrağı teslim alan Remziye Kalkan, "Ben bunu hep kalbimde taşıyacağım. Onunla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Edilen duaların ardından Şemsettin Kalkan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine uğurlandı.