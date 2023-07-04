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Yaşam Vefat eden müftünün son paylaşımı tüyleri diken diken etti!
Yaşam

Vefat eden müftünün son paylaşımı tüyleri diken diken etti!

Yeniakit Publisher
2023-07-04 13:02:00 -
Vefat eden müftünün son paylaşımı tüyleri diken diken etti!

Hatay ili Arsus ilçe müftüsü Mehmet Çınar’ın ölmeden önceki son paylaşımı yürekleri burktu.

Hatay ili Arsus ilçe müftüsü Mehmet Çınar’ın kalp krizi geçirip vefat etmeden birkaç gün önce arkadaşlarıyla paylaştığı ölümle ilgili mesajı tüyleri diken diken etti.

İşte merhum Mehmet Çınar Hoca'nın vefat etmeden önce son cuma günü yaptığı paylaşımı:

EY ÖLÜM!
1- Habersiz geleceksin bir gün biliyorum.
2- Kapımı çalmadan, iznimi almadan gireceksin içeri.
3- Elimde işim, ocakta aşım, gözümde yaşıma bakmadan geleceksin.
4- Ne haber vereceksin, ne davet edilmeyi bekleyeceksin.
5- Dünya halen içimdeyken, heveslerim zirvedeyken, hiç bir işim bitmemişken geleceksin.
6- Hazırlığım yokken, umutlarım çokken, belki aç belki tokken geleceksin.
7- “Biraz bekle”, ”biraz dur”, ”biraz geç kal” diyemeden,
8- Yanıma bir şeyler alamadan, yalnız kalınca bir kabirde neler gerekir?
9- Valize onları dolduramadan, kimseyle vedalaşmadan,
10- Son taksitleri yatıramadan.
11- Oğlumu son kez göremeden, kızımı öpemeden, son sözlerimi diyemeden geleceksin.
12- İzin bile almadan, ”müsait misin” diye sormadan, yaşa başa bakmadan, son lokmayı yutmadan geleceksin.
13- Anaları evlatsız, evlatları anasız, yiğitleri yarsız bırakansın sen.
14- Gülüşleri yarım, acı ve sızıları derin bırakansın sen.
15- Her yeni ölümle hayatın yalanlığını anlatansın sen.
..............
Ve Ey ÖLÜM!
Nasıl gelirsen gel, ne zaman gelirsen gel!
Ömrümüzün en hayırlısı, ömrümüzün sonu olsun.
Amellerimizin en hayırlısı, son amelimiz olsun.
Günlerimizin en hayırlısı, Rabbü'l-alemin'e kavuştuğumuz gün olsun.
A M İ N

 
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