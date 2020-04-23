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Aktüel

Vefat eden gazeteci Fevzi Koçak toprağa verildi

2020-04-23 15:13:09 -
Vefat eden gazeteci Fevzi Koçak toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sürekli basın kartı sahibi gazeteci Fevzi Koçak toprağa verildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, geçirdiği rahatsızlıktan dolayı hastanede yoğun bakımda olan Koçak'ın bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazetecilik mesleğine uzun yıllar hizmet veren Fevzi Koçak'ı kaybetmenin üzüntüsü içerisinde oldukları aktarılan açıklamada, merhumun Eyüp Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildiği kaydedildi.

Tokat'ın Zile ilçesinde dünyaya gelen ve 1961 yılında gazeteciliğe başlayan Koçak, çeşitli gazetelerde görev yaptıktan sonra 1991 yılında Ortadoğu Gazetesi'nde sayfa sekreteri olarak göreve başladı. Aynı gazetede haber koordinatörü ve editör olarak çalışan Koçak, birçok basın başarı ödülünün yanı sıra 2018 yılında TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.


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