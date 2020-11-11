  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Vefat eden FKÖ Genel Sekreteri Ureykat son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Vefat eden FKÖ Genel Sekreteri Ureykat son yolculuğuna uğurlandı

Dr. Ureykat'ın naaşı Eriha'da binlerce Filistinlinin katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 15:48:50 -
Vefat eden FKÖ Genel Sekreteri Ureykat son yolculuğuna uğurlandı

KUDÜS (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Dr. Saib Ureykat, işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen cenaze törenlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kovid-19 tedavisi için İsrail’in Batı Kudüs’teki Hadassah Hastanesinden dün naaşı alınan Ureykat için bugün Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki Filistin Devlet Başkanlığı’nda cenaze merasimi düzenlendi.

Ureykat’ın cenaze törenine Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile çok sayıda üst düzey Filistinli yetkili katıldı.

Ramallah’ta düzenlenen cenaze töreninin ardından Ureykat’ın naaşı, Batı Şeria’nın Eriha kentine nakledildi.

Eriha’daki Tarihi Eriha Camisi’nde kılınan cenaze namazına binlerce Filistinli iştirak etti.

Daha sonra camiden alınan Ureykat’ın naaşı, Eriha’daki El-Babayi kabristanına defnedildi.

ABD'de 2017'de akciğer nakli yapılan Ureykat’ın 8 Ekim'deki Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Ureykat, durumunun ağırlaşması üzerine 23 Ekim'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentindeki evinden İsrail'e ait Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesine nakledilmişti.

Dün Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'ten yapılan yazılı açıklamada, Ureykat'ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pompeo’dan Türkiye ziyareti öncesi ortalığı karıştıracak sözler!
Dünya

Pompeo’dan Türkiye ziyareti öncesi ortalığı karıştıracak sözler!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu hafta aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere yapacağı ziyaret öncesi ortalığı karıştıracak açıkla..
7 Bakanlıkta kritik atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Siyaset

7 Bakanlıkta kritik atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

Önemli bakanlık atamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığ..
Çekya, istihbarat raporlarına ulaştı! 'Savaşa çok az bir süre kaldı'
Dünya

Çekya, istihbarat raporlarına ulaştı! 'Savaşa çok az bir süre kaldı'

Çekya askeri istihbaratlarına göre, dünya genelinde yaşanan küresel çatışmaların yakın bir zamanda 3. dünya savaşını doğuracağı ifade ediliy..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay