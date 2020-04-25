Vefat eden emniyet müdürü son yolculuğuna uğurlandı
ANKARA (AA) - Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 4. Sınıf Emniyet Müdürü Recep Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli 4. Sınıf Emniyet Müdürü Recep Aydın, geçirdiği rahatsızlığın ardından dün kaldırıldığı hastanede vefat etti.
Aydın için Ankara Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.
Törene, Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Aydın'ın ailesi ve emniyet mensupları katıldı.
Aydın'ın özgeçmişi ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından cenaze, memleketi Trabzon'a defnedilmek üzere gönderildi.