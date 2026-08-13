İran Hürmüz’de kuralı koydu! Dünyaya ilan etti: Bizden izinsiz geçemezsiniz

Dünya enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nda tansiyon giderek yükseliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı üzerinde “tam kontrole” sahip olduklarını açıklamasının ardından İran'dan dikkat çeken bir karşılık geldi.

İran'da savaşın koordinasyonundan sorumlu en üst askeri yapılardan Hatemul Enbiya Merkez Karargahı'nın Sözcüsü İbrahim Zülfikari, yayımladığı görüntülü mesajla Hürmüz Boğazı'nı kullanacak tüm ülkelere seslendi.

İran'dan tüm ülkelere Hürmüz mesajı

Zülfikari, Hürmüz Boğazı'nın geçmişte olduğu gibi İran'ın yönetim ve kontrolünde bulunduğunu savunarak gemi ve tankerlerin geçişi konusunda son derece sert ifadeler kullandı.

İranlı askeri yetkili şu mesajı verdi:

“İran Silahlı Kuvvetleri'nin izni ve gözetimi olmadan hiçbir ticari gemi veya tankerin bu boğazdan güvenli bir şekilde geçemeyeceği açıklanmıştır.”

Açıklama, Hürmüz üzerinden petrol ve LNG sevkiyatı gerçekleştiren ülkeler açısından dikkat çekici bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

Trump'a jet hızında cevap

Zülfikari'nin hedefinde ABD Başkanı Donald Trump da vardı.

Trump'ın ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde “tam kontrole” sahip olduğu yönündeki açıklamasına cevap veren Zülfikari, Washington'ın bu söyleminin ABD ordusunun “çaresizliğini ve acizliğini gösterdiğini” savundu.

İranlı sözcü, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın “tam yönetim ve kontrolü” altında bulunduğunu ileri sürdü.

Böylece Washington ile Tahran arasında yalnızca askeri değil, Hürmüz Boğazı'nın fiili kontrolünün kimde bulunduğuna ilişkin açık bir güç mücadelesi de ortaya çıktı.

“Her türlü tehdide ezici karşılık vereceğiz”

İranlı komutandan ABD'ye yönelik bir başka sert mesaj daha geldi.

Zülfikari, ABD'nin bölgede “kötülük ve güvensizlik” peşinde olduğunu savunarak İran'a yöneltilecek her türlü tehdide karşılık vereceklerini söyledi.

Zülfikari, “Her türlü tehdide karşı ezici bir karşılık vereceğiz” mesajını verdi.

İran'ın açıklaması, bölgedeki askeri hareketliliğin ve Hürmüz üzerindeki gerilimin yakından takip edildiği bir dönemde geldi.

Trump: Hürmüz'de tam kontrol bizde

ABD Başkanı Donald Trump ise bir gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı üzerinde “tam kontrole” sahip olduklarını ileri sürmüştü.

Trump, ABD'nin bu kontrolü elinde tutabileceğini düşündüğünü ifade etmişti.

Tahran'ın son açıklamasıyla birlikte iki taraf da dünyanın en kritik enerji koridorlarından biri üzerindeki kontrol konusunda birbirine tamamen zıt açıklamalar yapmış oldu.

140 gemiden 5 gemiye düştü

Gerilimin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine yansıması ise dikkat çekici boyutlara ulaştı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş öncesinde Hürmüz Boğazı'ndan yaklaşık 140 geminin geçtiği belirtilirken, küresel enerji verilerini analiz eden Kpler'in verilerine göre dün boğazdan yalnızca 5 gemi geçiş yaptı.

Bu rakamlar, bölgedeki askeri gerilimin deniz taşımacılığı üzerindeki etkisinin boyutunu ortaya koydu.

Dünyanın gözü Hürmüz'de

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ndeki petrol ve doğal gaz üreticilerini açık denizlere bağlaması nedeniyle küresel enerji piyasaları açısından hayati öneme sahip.

Bu nedenle bölgede gemi trafiğinin ciddi biçimde aksaması yalnızca İran, ABD ve bölge ülkelerini değil, petrol ve LNG ithalatına bağımlı ekonomileri de doğrudan ilgilendiriyor.

Trump'ın “tam kontrol bizde” açıklamasının hemen ardından İran'ın “iznimiz olmadan hiçbir gemi güvenli şekilde geçemez” resti, Hürmüz üzerindeki güç mücadelesinin önümüzdeki günlerde daha da sertleşebileceğine işaret ediyor.