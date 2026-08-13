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Gündem Yarın AK Parti’ye geçeceği konuşuluyordu: İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, istifa etti
Gündem

Yarın AK Parti’ye geçeceği konuşuluyordu: İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, istifa etti

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Yarın AK Parti’ye geçeceği konuşuluyordu: İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, istifa etti

AK Parti’nin yarın düzenleyeceği 25. kuruluş yıldönümü etkinlikleri sırasında AK Parti’ye geçeceği iddia edilen İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, İYİ Parti’den istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Gürban, X hesabından yaptığı açıklamayla İYİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.

Gürban, paylaşımında şunları belirtti:

"Aziz Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve yüce Türk milletinin daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü bir geleceğe kavuşması adına bugüne kadar tüm gücümle, büyük bir inanç ve kararlılıkla çalıştım. Tüm gayretimin ortak değerlerimiz ve milletimizin menfaati doğrultusunda olduğu hususu tartışmasızdır. Hayatım boyunca şanlı Türk bayrağının gölgesinde, millî ve manevi değerlerimize, köklü kültürel mirasımıza sahip çıkarak yaşamayı ilke edindim. Milletvekilliği görevimi de bu anlayışla, onurla ve sorumluluk bilinciyle ifa ediyorum. Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum.”

Gürban’ın istifasının, AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü törenleri öncesinde gelmesi dikkat çekti. Kulislerde bir süredir Gürban’ın AK Parti’ye katılacağı konuşuluyordu.

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