Vefat eden Ara Güler'in cenaze programı belli oldu
90 yaşında vefat eden duayen foto muhabiri Ara Güler'in cenazesi, 20 Ekim'de İstanbul'da toprağa verilecek.18 Ekim 2018 Perşembe 13:45
Tedavi gördüğü hastanede dün 90 yaşında hayatını kaybeden duayen foto muhabiriAra Güler'in cenazesi, 20 Ekim'de İstanbul'da defnedilecek.
Alınan bilgiye göre, Güler için ilk tören 20 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'de Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde düzenlenecek.
Ara Güler'in cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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