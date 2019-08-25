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Vefa ve kardeşlik buluşması

Erzurum Üniversitesi Mezunları (ERUNİM) Milli Türk Talebe Birliği Camiası Derneği (MTTB) tarafından geleneksel olarak sürdürülen vefa ve kardeşlik buluşmasının 19’uncusu Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi.

25 Ağustos 2019 Pazar 13:38
Vefa ve kardeşlik buluşması

Erzurum Üniversitesi Mezunları (ERUNİM) Milli Türk Talebe Birliği Camiası Derneği (MTTB) tarafından geleneksel olarak sürdürülen vefa ve kardeşlik buluşmasının 19’uncusu Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi.


Her yıl bir şehirde, 5 yılda bir ise buluşmanın merkezi Erzurum’da gerçekleştirilen geleneksel buluşma önceki gün akşam Kervanhan’da yapıldı.


Mezunlar tarafından oluşturulan ve üniversiteye bağlı derneğin organize ettiği etkinliğe, Türkiye’nin çeşitli illerden bulunan üyeler her yıl kendi imkanlarıyla katılıyor. Yaklaşık 2 gün boyunca süren etkinliklerde hem buluşma şehri geziliyor hem de düzenlenen paneller ile çeşitli konular üzerinde tartışmalar ve fikir alışverişleri yapılıyor.


Kahramanmaraş dışından 630 kişinin katıldığı etkinlikte Kervanhan’da yenilen akşam yemeği sonrası Sami Kervancıoğlu tarafından dondurma şovu gerçekleştirildi. Katılımcıların cep telefonlarına sarıldığı o anlarda keyifli anlar yaşandı.


Dernek Başkanı Salih Akverdi yaptığı açıklamada, ’’Biz her yıl farklı bir şehirde, beş yılda bir ise merkezimiz olan Erzurum’da bu buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Üyelerimiz kendi imkanlarıyla geliyorlar. Buluşmayı gerçekleştirdiğimiz şehirde, düzenlenen panellerde farklı konular üzerinde tartışmalar ve fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıl Samsun’da buluşmuştuk. Kahramanmaraş buluşması ise 2017 yılında planlanmıştı. Önümüzdeki yıl Erzurum’da bir araya geleceğiz ama yarın ki panelde 2021 yılında bir araya geleceğimiz şehri belirleyeceğiz. Üyelerimiz genel olarak 70’li, 80’li ve 90’lı yılların mezunlarından oluşuyor’’ diye konuştu.


Etkinliğe AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’da katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 13:38
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