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Aktüel

Vefa Sosyal Destek Grubu yardımlarını sürdürüyor

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vefa Sosyal Destek Grubunun ihtiyaç sahibi olanlara her türlü desteği vermeye devam ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 10:11:06 -
Vefa Sosyal Destek Grubu yardımlarını sürdürüyor

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vefa Sosyal Destek Grubunun ihtiyaç sahibi olanlara her türlü desteği vermeye devam ettiğini söyledi.


Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılanmaya devam ediyor. Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Sait Abdullahoğlu, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce isimleri tespit edilen ailelere yardımlarını aralıksız sürdürüyor.


Karantinada bulunan ailelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayan “Vefa Sosyal Destek Grubu", ailelerin taleplerini evlerine teslim ediyor. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, valilik bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunun ihtiyaç sahibi olanlara her türlü desteği vermeye devam ettiğini söyledi. Vali Akbıyık, ayrıca korona virüsle alakalı alınan tedbirlere vatandaşların, kurum ve kuruluşların en üst düzeyde riayet ettiğini söyledi.

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