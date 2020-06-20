  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Vefa Sosyal Destek Grubu ödüllendirildi

Kilis’in Elbeyli ilçesinde Sosyal Destek Grubu çalışanlarını başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 14:43:27 -
Vefa Sosyal Destek Grubu ödüllendirildi

Kilis’in Elbeyli ilçesinde Sosyal Destek Grubu çalışanlarını başarı belgesi ile ödüllendirdi.


Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Korona virüs Covid-19 İle mücadele kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarını büyük başarıya imza attığını ifade ederek, “Bu süreçte vatandaşlarımıza gönüllü olarak hizmet götüren bu arkadaşlarımı takdir ediyorum. Kendilerini başarı belgesi ile ödüllendirdim” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı