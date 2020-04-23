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Aktüel

Vefa Sosyal Destek Grubu çocuklara Türk Bayrağı dağıttı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100.

2020-04-23 14:47:48 -
Vefa Sosyal Destek Grubu çocuklara Türk Bayrağı dağıttı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılında, doğum günü olan çocuklara Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerince çeşitli hediyeler ve Türk Bayrağı hediye edildi.


Korona Virüs (Covid-19) salgınında vatandaşlara yardım ulaştırabilmek için canla başla mücadele eden Vefa Sosyal Destek Grubu bu kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar için sahadaydı. Korona Virüs salgını sebebiyle bu yıl evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri tarafından bugün doğum olan çocuklar ziyaret edildi.


Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından çocuklara ziyaret sırasında çeşitli hediyeler ve günün anlam ve önemine istinaden Türk Bayrağı hediye edildi. Yapılan çalışmayla virüs salgını sebebiyle alınan tedbirler doğrultusunda meydanlarda gerçekleştirilmesi planlanan bayram kutlamaları iptal edildiği için bayram coşkusunu buruk yaşayan çocuklara Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerince moral verildi.

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