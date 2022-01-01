Türkiye’nin vesayetin baskısı altında değerlerinden uzaklaştırıldığı bir dönemde Akit Gazetesi’nin sayfalarından darbecilere ve şer odaklarına meydan okuyan Hasan Karakaya için Haliç Kongre Merkezinde görkemli bir anma töreni gerçekleştirildi.

“Vefa”nın sözde kalmadığı ve samimiyet olup kelimelerle çağladığı anma törenine, halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Erdoğan, merhum Karakaya için şu ifadeleri kullandı:

Ben hep şunu söylerim, dünyamda iki kalem var ki; beni çok etkilemiştir. Bir üstad Necip Fazıl Kısakürek ve daha sonra da Hasan Karakaya. Bunlar kalemleriyle malum cephelere her zaman korku salmışlardır ama korkmamışlardır. Hasan Karakaya kardeşimiz köşesinde işte bunu başarılı bir şekilde yürüttü. Gerçekten Hasan Karakaya kardeşimiz kaleminin ciddi manada silahşorüydü.

Haliç Kongre Merkezindeki anma programını bugünkü köşesine taşıyan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Gazetemizin kurucusu Mustafa Karahasanoğlu’nun tanımlamasıyla, Hasan Karakaya, hayatı ile “vefa”nın sadece bir semt adı olmadığını ispatlamıştı.." dedi.

Karahasanoğlu "'Vefa' sadece bir semt adı değil!" başlıklı yazısında şu cümlelere yer verdi:

Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile, Akit gazetesinin kuruluşunda büyük emekleri olan Hasan Karakaya Abi’imizi, toprağa verilişinin 6. yılında dün özel bir törenle andık..

Gazetemizin kurucusu Mustafa Karahasanoğlu’nun tanımlamasıyla, Hasan Karakaya, hayatı ile “vefa”nın sadece bir semt adı olmadığını ispatlamıştı..

Yine Cumhurbaşkanımız da, “vefa”nın bir semt olmadığını Hasan Abi’yi andığımız etkinliğe katılımı ile göstermiş oldu..

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