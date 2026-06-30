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Dünya Teröristbaşından Lübnan'daki katiller sürüsüne: Derhal vurun! Bu kesin bir emirdir
Dünya

Teröristbaşından Lübnan'daki katiller sürüsüne: Derhal vurun! Bu kesin bir emirdir

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Teröristbaşından Lübnan'daki katiller sürüsüne: Derhal vurun! Bu kesin bir emirdir

Terör devleti İsrail’in teröristbaşı Binyamin Netanyahu, Lübnan’ın güneyini işgal eden soykırımcı katiller sürüsü İsrail askerlerini ziyaret ederek, "En ufak bir tehdit tespit ederseniz derhal vurun. Beklemeyin. Bu, tavizsiz ve kesin bir emirdir" dedi.

Soykırımcı İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, teröristbaşı Binyamin Netanyahu, Lübnan’ın güneyindeki işgal gücü ile bir araya geldi. Savunma Bakanı Israel Katz ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadai ile birlikte sınır hattındaki birliklerle bir araya gelen Netanyahu, ABD arabuluculuğunda varılan ve Hizbullah’ın silahsızlandırılması şartına bağlı İsrail’in kademeli geri çekilmesini içeren çerçeve anlaşmasına değindi. Netanyahu, "Güvenliğinize, hayatınıza ya da askerlerinizin canına yönelik bir tehdit tespit ederseniz derhal vurun. Beklemeyin, harekete geçin. Bu, tavizsiz ve kesin bir emirdir" dedi.

BURADA KALICIYIZ

İsrail’in Hizbullah’a yönelik saldırılarının bu anlaşmayı zorunlu kıldığını öne süren Netanyahu, "Buradaki eylemlerinizin bir sonucu olarak Lübnan İsrail'i, İsrail de Lübnan'ı tanıyor. Şimdi hem İran'a hem de Hizbullah'a sesleniyoruz: Burayı terk edin. Sizin burada işiniz yok. Bu anlaşma, İran vekillerinin yüzüne atılmış sert bir tokat, güçlü bir yumruktur" dedi.

Lübnan'ın güneyinden İsrail’e yönelik tehditler bitene kadar ayrılmayacaklarını yineleyen Netanyahu, "Hizbullah silah bırakmadığı ve bizi tehdit ettiği sürece, biz de burada kalmaya devam edeceğiz" dedi.
Son çatışmaların ardından Hizbullah’ın elindeki 150 bin füze ve roket stokunun sadece yüzde 8'inin kaldığını savunan Netanyahu, operasyonlarda şu ana kadar 9 bin Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü de ileri sürdü.

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Yorumlar

Mustafa

Benjamin İbranice Benjamin En az netenyahu kadar yetkisi olan herkes suçlu dur.

Yakup

Soykırımcı İsrail Terör Örgütü'ne mensup yüzlerce terörist Lübnan'da leş edilerek vadedilmiş cehennemlerine postalalandı.Terör çetesinin başı Netanyahu domuzu ve şurekasına da sıra gelecek.Gebereceksiniz ve çaldığınız topraklar üzerinde kurduğunuz terör çetesi er ya da geç yıkılacak.
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