  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katil devlet İsrail, Filistin’de rahat durmuyor! 10 gündür ezan okunmasını engelliyorlar Taksici, Koreli turisti dolandırmaya kalktı! 350 liralık mesafe için iki katı fiyat çekti Murat Ongun’un rüşvet ağında eş detayı! Tehdit edilen firmalar Zeynep'e para akıtmış Yeniden Refah eski defterleri açtı! 'Türkiye bunu yapmasa NATO'ya alınmazdı' Başkan Erdoğan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti İçişleri Bakanı Çiftçi, Şam'da! Suriye'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir Heyet Mısır'a hareket etti! Hamas'tan ateşkes açıklaması Şutlan Özel yine şaşırtmadı! O soytarının da arkasında durdu Tatil ayağına yurt dışına kaçan soytarı! “Bana resmi soruşturma bildirimi ulaşmadı” Türkiye’de bilim yatırımları artıyor! Kacır: 23 yılda dev AR-GE desteği verildi
Gündem DMM'den "NATO Zirvesi" uyarısı
Gündem

DMM'den "NATO Zirvesi" uyarısı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DMM'den "NATO Zirvesi" uyarısı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO Zirvesi ile ilgili sahte paylaşımlara karşı uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NATO Zirvesi'ne ilişkin kamu kurumlarının isim ve logoları taklit edilerek hazırlanan sahte paylaşımlara ilişkin uyarıda bulundu.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve iletişim kanallarında paylaşılan, "NATO Zirvesi Güvenlik Koordinasyon Merkezi" ibaresi bulunan, "öncelikli kurum çalışanları için başvuru portalı oluşturulduğunu" iddia eden görsel, belge ve içeriklerin tamamen sahte olduğu belirtildi.

 

Resmi makamlar bünyesinde bu isimle kurulmuş bir merkezin bulunmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görsellerde ve içeriklerde yer alan belge ve başvuru ekranı, ilgili resmi merciler tarafından hazırlanmış herhangi bir sisteme ait değildir. Kamu kurumlarının isim ve logoları taklit edilerek hazırlanan bu tarz sahte paylaşımlar, kamuoyunu yanıltmaya ve siber korsanlık yoluyla kişisel bilgileri ele geçirmeye yönelik girişimlerdir. Söz konusu sahte içerikleri üreten ve yayan odaklara yönelik gerekli adli süreçler ivedilikle başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın ve kamu çalışanlarımızın bu tür manipülasyonlara karşı yüksek hassasiyet ve dikkat göstermesi, gelişme ve duyuruları yalnızca yetkili kurumların resmi kanallarından takip etmesi önemle rica olunur."

DMM yine yalancıların mumlarını yatsı olmadan söndürdü! Kansızların ‘Yeşil pasaportla seyahat bitti’ iddiası da yalan çıktı!
DMM yine yalancıların mumlarını yatsı olmadan söndürdü! Kansızların ‘Yeşil pasaportla seyahat bitti’ iddiası da yalan çıktı!

Gündem

DMM yine yalancıların mumlarını yatsı olmadan söndürdü! Kansızların ‘Yeşil pasaportla seyahat bitti’ iddiası da yalan çıktı!

'Özel şirket ceza kesecek' fiyaskosu: DMM'den flaş yalanlama
'Özel şirket ceza kesecek' fiyaskosu: DMM'den flaş yalanlama

Gündem

'Özel şirket ceza kesecek' fiyaskosu: DMM'den flaş yalanlama

GBT iddiasına DMM’den yalanlama! Manipülatif paylaşımlara itibar etmeyin
GBT iddiasına DMM’den yalanlama! Manipülatif paylaşımlara itibar etmeyin

Gündem

GBT iddiasına DMM’den yalanlama! Manipülatif paylaşımlara itibar etmeyin

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23