Vefa Küçük kimdir? Vefa Küçük kaç yaşında ve nereli? Vefa Küçük Fenerbahçe

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da teşrif ettiği Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu OlağanToplantısı'nda yaptığı konuşmayla gündeme gelen Vefa Küçük ismi internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Vefa Küçük kimdir? Vefa Küçük kaç yaşında ve nereli? İşte Vefa Küçük'ün hayatı...

Vefa Küçük kimdir?

Vefa Küçük, 13 Mart 1943 tarihinde Nevşehir'de dünyaya geldi. İlkokul ve orta okuldan sonra Vefa Lisesi'ni bitirdi. 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Dört yıl Vefa Vakfı başkanlığını yürüttü. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkan vekili olarak 1994-1998 yılları arasında yönetim kurulunda görev yaptı. 2015 yılı Nisan ayında kulübün Yüksek Divan Kurulu başkanı olarak girdiği seçimde üç yıllığa yeniden başkan seçildi. 2018 yılında yapılan seçimle bu üyeliğini sürdürmüştür.

20 yılı aşkın süre Kocaeli Sanayi Odası’nda meclis üyeliği ve meclis başkanlığı ve TOBB Sanayi Konseyi üyeliği yapmıştır.

Kaynak: Vefa Küçük kimdir? Fenerbahçe Divan Kurulu Vefa Küçük- Erdoğan olayı