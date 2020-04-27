Vefa ekipleri Kars ve Ardahan'da 13 bin 198 kişinin ihtiyacını karşıladı

KARS/ARDAHAN (AA) - Kars ve Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlananlar yaşlılar başta olmak üzere 13 bin 198 kişinin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinde kalan çok sayıda kişi, Ardahan'da 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.

Bu kapsamda Ardahan'da Valilik koordinasyonuyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün yeni kişilere ulaşmanın ve bu vatandaşlara hizmet götürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kentte 6 bin 965 kişiye ulaşıldığını aktaran Masatlı, çağrılara uyup zorunlu olmadıkça evden çıkmayan Ardahanlılara teşekkür etti.

Vefa Sosyal Destek Grubu mensuplarının şehir merkezinden en uzak noktaya kadar hizmeti aksatmadan götürdüğünü dile getiren Masatlı, "Ardahanlılarla bu süreci en az hasarla atlatacağız, buna inancım tamdır. Çünkü devlet ve millet iş birliğini bu süreçte en üst seviyede gördük ve şahit olduk. Altını çizerek söylüyorum, bu bizim için gurur verici tablo. Devlet olarak milletimizin yanındayız, hizmetindeyiz, ne tür ihtiyacı varsa yanına koşuyoruz, koşacağız." dedi.

Kars'ta da valilik koordinasyonuyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

Valilikçe oluşturulan 314 kişilik grup, bugüne kadar 6 bin 233 kişinin talebine cevap vererek ihtiyaçlarını giderdi.