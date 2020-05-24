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Aktüel

Vefa ekipleri bayramda da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

Yeniakit Publisher
2020-05-24 14:50:57 -
Vefa ekipleri bayramda da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

HAKKARİ/VAN (AA) - Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Van ve Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçiren ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Hakkari'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde çalışma yürüten ekipler, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı desteğini sürdürüyor. Vakıf Müdürü Sait Abdullahoğlu ve beraberindeki görevliler ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde tespit edilen 28 aileye, içinde gıda malzemelerinin bulunduğu kolileri ulaştırdı. Ayrıca bebeği için mama isteyen annenin yardımına koşan ekipler, temin ettikleri mamayı aileye teslim etti.

Van'ın Erciş ilçesinde de Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri şehit aileleri ve 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret etti, bayramlarını kutladı. İhtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun selamlarını ileterek çeşitli hediyeler verdi.

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