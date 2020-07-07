Vedat Yanık kimdir nerelidir? Vedat Yanık hangi göreve atandı? Atama kararları

Resmi Gazete son dakika atama kararına göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Vedat Yanık getirildi. Vedat Yanık, 1964 yılında Rize’nin Güneysu ilçesinde doğdu. 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü ile 1999 yılında Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Bölümü’nde lisans eğitimlerini tamamladı. İş hayatına 1986 tarihinde özel sektörde açık ve kapalı kömür işletmelerinde mühendis olarak başlayan Yanık, 1990 yılında MTA Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü projelerinde Ekip ve Kamp Şefi olarak görev yaptı. 1998 yılında MTA Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü Kadrosunda Sondaj ve Hafriyat Başmühendisliği ve Bölge Müdür Vekilliği görevini üstlendi. 2017-2019 yılları arasında MTA Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Vedat Yanık, 12/07/2019 tarihli Bakanlık Oluru ile MAPEG Genel Müdür Yardımcılığı görevine vekaleten atandı. Vedat Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcılığı görevene getirildi.