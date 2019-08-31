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Vedat Muriqi’ye milli davet

Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, milli takımının EURO 2020 Elemeleri’nde karşılaşacağı Çekya ve İngiltere maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:51
Vedat Muriqi’ye milli davet

Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, milli takımının EURO 2020 Elemeleri’nde karşılaşacağı Çekya ve İngiltere maçlarının aday kadrosuna davet edildi.


Fenerbahçe’nin sezon başında Çaykur Rizespor’dan renklerine kattığı Vedat Muriqi, Kosova Milli Takımı’na davet edildi. Muriqi, ülkesinin EURO 2020 elemelerinde karşılaşacağı Çekya ve İngiltere maçlarının aday kadrosunda yer alacak. Süper Lig’de ilk iki haftayı boş geçmeyen ve 2 gol kaydeden 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonu ise 17 golle kapatmış ve Diagne’nin ardından gol krallığında ikinci olmuştu.


Kosova’nın aday kadrosunda şu isimlere yer verildi:



Kaleci: Samir Ujkani, Arijanet Muriqi (Nottingham Forest), Visar Bekaj (Priştine)


Defans: Amir Rrahmani (Hellas Verona), Fidan Aliti (Kalmar), Mergim Vojvoda (Standart Liege), Florent Hadergjonaj (Huddersfield Town), Leart Paqarada (SV Sandhausen), Ibrahim Dresevic (Heerenveen), Mirlind Kryeziu (Zürih)


Orta saha: Idriz Voca (Luzern), Anel Rashkaj (AFC Eskilstuna), Besar Halimi (Brondby), Valon Berisha (Lazio), Bersant Celina (Swansea City), Florent Hasani (Diosgyori), Edon Zhegrova (Basel), Florent Muslija (Hannover 96), Elbasan Rashani (Odds BK), Bernard Berisha (Akhmat Grozny)


Forvet: Vedat Muriqi (Fenerbahçe), Atdhe Nuhiu (Sheffield Wednesday)


Kosova Milli Takımı, EURO 2020 elemelerinde 7 Eylül’de evinde Çekya’yı ağırlayacak. Ardından da 10 Eylül’de İngiltere deplasmanına gidecek.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:51
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