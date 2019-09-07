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Vedat Muriqi milli maçta gol attı mı?

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Kosova Milli takımı formasıyla Çekya karşısına çıktı. Peki, Vedat Muriqi milli maçta gol attı mı?

07 Eylül 2019 Cumartesi 17:42
Vedat Muriqi milli maçta gol attı mı?

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Kosova Milli takımı formasıyla Çekya karşısına çıktı. Peki, Vedat Muriqi milli maçta gol attı mı?

Vedat Muriqi milli maçta gol attı mı?

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede taraftarların sevgilisi olan Vedat Muriqi Kosova'nın Çekya ile oynadığı maçta forma giydi.

Alkışlar Vedat Muriqi’e

EURO 2020 Elemeleri'nde Kosova ile Çekya karşı karşıya geldi. Kosova'da maça ilk 11'de başlayan Vedat Muriqi mücadelenin 20. dakikasında şık bir gole imza attı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 17:42
  1. Rize
  2. Vedat Muriqi milli maçta gol attı mı?
  3. Vedat Muriqi
  4. Kosova Milli Takımı

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