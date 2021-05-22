Fenerbahçe forması altında başarılı performansıyla dikkat çeken ve kısa sürede sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran Vedat Muriqi, 15 Eylül 2020'de İtalya ekibi Lazio'ya transfer oldu. İtalyan ekibiyle 33 maça çıkan ve 2 kez ağları havalandıran futbolcunun ismi yeniden Fenerbahçe ile anılmaya başladı. Peki, Vedat Muriqi kimdir?

Vedat Muriqi Fenerbahçe'yle anlaştı mı? Vedat Muriqi kimdir kariyeri

Vedat Muriqi'in önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ve Fenerbahçeli yöneticilerle görüşeceği öğrenildi. Vedat'ın yakı çevresine, "Fenerbahçe'ye transferim söz konusu olursa yüzde 99 anlaşırım" dediği ileri sürüldü.

Vedat Muriqi 24 Nisan 1994 yılında dünyaya geldi. Kosova Prizen doğumlu Vedat Muriqi hem Arnavutluk hem de Türk vatandaşıdır.

Futbol kariyerine KF Liria takımında başlayan Vedat Muriqi, uzun yıllar boyunca oynadığı takımda kalmıştır. Takımın formasıyla 10 maça çıkmış ve 3 gol atmayı başarmıştır. 2013 yıllarına gelindiğinde ise KS Teuta takımına transfer olmuştur. KS Teuta takımında yalnızca bir sene kadar kalmış 18 maça çıkmış ve sadece 2 gol atabilmiştir.

Sene 2014 olduğunda ise Besa takımına alınmıştır. Fakat transfer dönemine Eskişehirspor'un dikkatini çekmiş ve denemeye alınmıştır. Denemelerden geçen Vedat Muriç, sezonun sonunda Eskişehirspor'da kalmaya hak kazanmış ve transferliği tamamlanmıştır. İlk olarak hazırlık maçlarına çıkmış daha sonra henüz transfer sezonu bitmeden aynı yıl içerisinde Giresunspor'a transfer olmuştur.

2014 ve 2015 yılları arasında Giresunspor'da oynamış ve Giresunspor - Antalyaspor karşılaşmasında beraberlik golünü atmıştır. Fulham ve PSV bu dönemde Vedat için, Giresunspor'a teklif göndermiş fakat Giresunspor teklifleri reddetmiştir.

Vedat 2015 ve 2016 yılları arasında TFF 1. Ligde 33 maça çıkmış. Bu maçlarda 17 gol atmayı başarmış ve 3 kez asistlik yapmıştır. Yüksek performans sergileyen Vedat, bir sonraki transferinden payla Gençlerbirliği SK takımına transfer olmuştur.

2016 ve 2017 yıllarına gelindiğinde Spor Toto Süper Lig Gençlerbirliği SK takımında oynamıştır. Gençlerbirliği SK ve Gaziantepsor karşılaşmasında 64. dakika da oyuna girmiş ve asist olarak golün atılmasına yardımcı olmuştur. Daha sonra ikinci gol Vedat ile gelmiş ve Gençlerbirliği SK, 2-0 olarak maçı Gaziantepspor'un karşısında kazanmıştır.

2017 ve 2019 yılları arasında Çaykur Rizespor'da forma giymiş daha sonra 7 Temmuz 2019 tarihinde Fenerbahçe’ye imza atmıştır. Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 maçta 17 gol atan Vedat 7’de asist yapmıştır.

15 Eylül 2020’de Vedat Muriqi 18 milyon Euro’ya İtalyan ekibi Lazio’ya transfer oldu.