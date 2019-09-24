Vedat Muriç'e yapılan dev teklife bakın Comolli'nin verdiği yanıt olay

Fenerbahçe'de kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriç, Avrupa kulüplerinin takibine girdi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Kosovalı golcü için son olarak Juventus'un derbiye gözlemci göndereceği ifade edilirken, birçok menajer oyuncunun durumunu sormak için Sportif Direktör Damien Comolli'nin telefonunu meşgul ediyor. Ancak Comolli, Vedat Muriç için henüz kimseye fiyat dahi vermiş değil.

Ocak ayında teklif getirecekler

Comolli'nin son olarak bir İtalyan menajere verdiği yanıt ise çok konuşulacak cinsten... Comolli'den fiyat alamayan menajer, kendisine Ocak ayında teklif getireceğini iletti.

"20 milyon Euro'ya sağ ayağını veririz"

İtalyan menajer, Fenerbahçeli yöneticiye, "Kulüp ismi söylemem ama ocak ayında Vedat için 20 milyon Euro teklif getirebilirim. Buna bakışın nasıl olur?" diye sordu. Comolli aynı zamanda dostu olan menajerin bu sözlerine "20 milyon Euro'ya sağ ayağını veririz" şeklinde yanıt verdi.