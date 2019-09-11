Vedat Muriç'e yakın takip EURO 2020 Elemeleri A Grubu eleme maçında Kosova, İngiltere'ye 5-3 yenildi. Fenerbahçe'li futbolcu Vedat Muriç takımının ikinci golünü kaydederken, oyuncunun scoutlar tarafından mercek altına aldığı öğrenildi.

EURO 2020 Elemeleri A Grubu eleme maçında Kosova, İngiltere'ye 5-3 yenildi. Fenerbahçe'li futbolcu Vedat Muriç takımının ikinci golünü kaydederken, oyuncunun scoutlar tarafından mercek altına aldığı öğrenildi. Vedat Muriç'e yakın takip Fenerbahçe sezon başında Vedat Muriç'i Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro bedelle transfer etmişti. Kosovalı golcü, hazırlık dönemi, lig maçları ve milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Avrupa'nın devleri peşine düştü. Scoutlar onu adım adım takip etti. Son olarak Kosova'nın Çekya ile oynadığı maçı izleyen scoutların İngiltere maçında da Vedat Muriç'i mercek altına aldığı öğrenildi.

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