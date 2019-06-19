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"Vedat Muric için bize ciddi bir teklifle gelen yok"

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal: "Bizi tatmin eden bir teklif geldikten sonra vermeyi düşünüyoruz. Bu da sanki gelecek gibi"- "Birlikteliğimizi, diyaloğumuzu bozmazsak yine aynı şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum"- "Hızlı bir şekilde 7-8 sporcu almamız lazım"- "Yayıncı kuruluşla ilgili ufak tefek sorunlar var ama aşılmayacak sorunlar değil"

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:21
"Vedat Muric için bize ciddi bir teklifle gelen yok"


İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL - Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Karadeniz ekibinin golcü oyuncusu Vedat Muric için kendilerine ciddi bir teklif gelmediğini söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kartal, "Kendisi konuşulan bir isim ama Vedat için bize ciddi bir teklifle gelen yok. Transfer dönemi yeni açıldı belki bundan sonra ciddi bir teklifle gelirler mi bilmiyorum." diye konuştu.

Kendilerine ulaşan resmi tekliflerin tatmin edici boyutta olmadığını söyleyen Kartal, "Resmi teklifler tatmin edici değil. 3 milyon avroya Vedat'ı verdikten sonra onun yerine ne alacağız? Bizi tatmin eden bir teklif geldikten sonra vermeyi düşünüyoruz. Bu da sanki gelecek gibi. Yurtdışından da talepler var. Umarım hem bizi hem Vedat'ı tatmin edici teklifler gelir ve iki taraf da mutlu olur. Kim fazla verirse o alır. Vedat'ın kendisinin benimle görüşmesi olmadı ama sportif direktörümüzle görüşüyor." ifadelerini kullandı.


- "Yeni gelen hocamızdan son derece eminiz"


Hasan Kartal, yeni teknik direktörleri İsmail Kartal'dan emin olduklarının altını çizerek, "Okan hoca ile anlaşarak ayrıldık. Okan hoca çok düzgün bir çocuk. Çok iyi bir sezon geçirdik. Diyaloğumuz, dostluğumuz hala devam ediyor. Ölene kadar da devam edecek diye düşünüyorum. Yeni gelen hocamızdan son derece eminiz. Kulübümüzle yöneticisiyle, şehirle, siyasileriyle, şehirdeki herkesle birlikteliğimizi, diyaloğumuzu bozmazsak yine aynı şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.


- "Ara transferde bize katılan çocukların hepsi parladı"


Çaykur Rizespor'da çok olumlu bir havanın hakim olduğunun altını çizen Kartal, oyuncu arama çalışmalarının devam ettiğini ve kısa sürede transferler için çalışmaya başlayacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Ekibimiz, hem hocamız hem sportif direktörümüz birlikte transferlere çalışıyor. Mutlak suretle iyi sporcular bulacağımıza eminiz. Ara transferde bize katılan çocukların hepsi parladı, belli bir seviyeye geldi. Bu bir başka kulüpte olsa böyle olmazdı. Bizim kulüpte istikrar ve kaynaşma var. Kulübe gelen çocuğun rahatsızlığı yok artık. Ekonomik sıkıntısı, hocasıyla, yöneticisiyle problemi yok. Böyle bir kulüpte de başarılı olmaması için hiçbir sebep yok. Bu transferlerde de çok iyi çocuklar çıkaracağız diye düşünüyorum. İsmail hocanın bir portföyü var, sportif direktörümüzün de bir portföyü var. İki portföy birleştirdiler, yapacakları bir toplantıda nihai olarak kimlerle görüşmemiz gerektiğini belirleyecekler. Onlarla da görüşmelere başlayacağız. Bir hafta içinde bayağı bir yol kat edeceğiz. Hızlı bir şekilde 7-8 sporcu almamız lazım."

Transferde geleceği de düşündüklerini ve genç oyuncularla bir iskeleti oluşturmaktan söz eden başkan Kartal, "Kulübün sıkıntıya girmemesi için ara transferde yarım sezonluk sözleşme yapmıştık kulübün ekonomik sıkıntıya girmemesi için. Bunu da başardık. Hasbelkader düşebilirdik ama inancımız hiç o yönde değildi ve başarılı olduk. Yeni alacağımız genç sporcularla omurgayı oturtarak bundan sonraki senelerde de daha rahat olalım düşüncesiyle transfer yapmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.


- "Yayıncı kuruluşla ilgili ufak tefek sorunlar var ama aşılmayacak sorunlar değil"


Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın birlikte yaptığı toplantıyı da değerlendiren Kartal, yayıncı kuruluş ile ilgili sorunların büyük boyutlarda olmadığını ifade ederek, "Yayıncı kuruluşla ilgili ufak tefek sorunlar var ama aşılmayacak sorunlar değil. Hem federasyon başkanımız hem Kulüpler Birliği başkanımız o işle ilgileniyor. Bu toplantının benim için özeti şöyle oldu, transferleri düzgün yapacaksın, kulübü borçlandırmayacaksın. Çok büyük bir gelir olduğunu düşünmeyeceksin, ayağını yorganına göre uzatacaksın, kulübü sıkıntıya sokmayacaksın." değerlendirmesinde bulundu.

Yayıncı kuruluşun sözleşme iptalinin gerçekleşmeyeceğini düşündüğünü vurgulayan Hasan Kartal, "Zannetmiyorum o aşamaya gidecek kadar sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Epey bir yatırım yapılmış, öyle rastgele bir şirket değil. Büyük bir yatırım yapmış bu şirket. Bırakıp gidiyorum diye bir hava yok. Ufak tefek sorunlar var. Bu sorunlar da çözülür diye düşünüyorum. Komisyonların hukuki araştırması hem de görüşmeleri sağlamak için komisyon oluşturulması istendi. Arkadaşlarımız 1 hafta içinde bu işi çözerler diye düşünüyorum. Önümüzdeki ayın 5'ine doğru bir ödeme yapılması gerekiyor." şeklinde yorum yaptı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:21
  1. Çaykur Rizespor
  2. Futbol
  3. Hasan Kartal

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