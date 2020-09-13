  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Vedat Muric: "Fenerbahçe taraftarı hakkını helal etsin"
Spor

Vedat Muric: "Fenerbahçe taraftarı hakkını helal etsin"

- "Gönül şampiyonluk yaşayıp ayrılmak isterdi, nasip değilmiş" - "Lazio'yu beni çok istedikleri için tercih ettim. Kendimi, onların oyun stiline uygun görüyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-13 13:02:22 -
Vedat Muric: "Fenerbahçe taraftarı hakkını helal etsin"


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin, transferi için İtalya'nın Lazio takımıyla görüşmelere başladığı Vedat Muric, İstanbul'dan ayrıldı.

Görüşmeler için Roma'ya giden Muric, uçuş öncesinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İtalya'da, Türkiye ve Kosova'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağını dile getiren Muric, "Lazio'yu beni çok istedikleri için tercih ettim. Kendimi, onların oyun stiline uygun görüyorum. Sezonun çoğunda çift forvet oynadılar. Benim gibi bir santrfora ihtiyaç olduğunu söylediler. Ben de tercih ettim. Gittiğim her kulüpte takım başarısı ön plandaydı. Önce takım başarısı sonra bireysel başarı." diye konuştu.

Lazio'da başarılı olarak kariyerine daha iyi kulüplerde devam etmek istediğini de belirten Muric, şunları söyledi:

"Yeni bir takıma gidiyorum. İlk hedefim burda başarılı olup önümüzdeki yıllarda dünyanın daha büyük kulüplerinde oynamak. Kısa vadede Lazio için elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe taraftarı hakkını helal etsin. Gönül şampiyonluk yaşayıp ayrılmak isterdi, nasip değilmiş. Umarım önümüzdeki yıllarda bir daha karşılaşırız."

Muric, ileride Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği sorusu üzerine de hedefinin dönmek değil daha iyi yerlere gitmek olduğunu vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yine Netflix, yine ahlaksızlık! Atiye'de rezalet üstü iğrençlik
Medya

Yine Netflix, yine ahlaksızlık! Atiye'de rezalet üstü iğrençlik

Ahlaksız yayınların yapımcısı Netflix'te yayınlanan Atiye dizisinin 2. sezonunun ilk bölümünde yine rezalet üstü iğrençliklere imza atıldı. ..
'Hedef Azerbaycan ile STA imzalamak’
Ekonomi

'Hedef Azerbaycan ile STA imzalamak’

Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova ile görüşen Ticaret Bakanı Pekcan, “Azerbaycan ile ticaret hacmimizi artırmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz Aze..
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük acıya dikkat çekti: Yüreğimizi dağladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük acıya dikkat çekti: Yüreğimizi dağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuştu.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı