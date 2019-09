Vedat Muric: Derbiye iyi hazırlanıp 3 puanla döneceğiz

Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydeden Vedat Muric, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muric, "Güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. İlk golden sonra zorlandık ama ikinci yarı oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. İyi mücadele ettik, sonunda gol de geldi. Mutluyuz, önümüzde derbi var. Umarım iyi hazırlanıp derbiden 3 puanla döneceğiz." diye konuştu.

Gelecek hafta Galatasaray ile yapacakları derbiye değinen Kosovalı forvet, "Bu maçı atlattık. Moral motivasyon açısından çok önemliydi. Bu hafta çok çalışıp derbiye gideceğiz. Takımımız 3 puanı alacak kalitede. Taraftarlarımıza bayram havası yaşatacağız. Derbide gol atmak isterim, herkes ister. O sahada takımım için ne kadar katkı sağlarsam mutlu olurum. İnşallah derbide gol bana da nasip olur." ifadelerini kullandı.

Kendisini takip eden Avrupalı kulüplerle ilgili de konuşan Muric, "Dünyadaki her kulüp, her scout, her yerde futbolcu izliyor. Bunların olması normal. Geçen sene de Fenerbahçe ile ismim anılıyordu. Bu durum beni olumsuz etkilemez, daha büyük başarılar için motive ediyor. Benim öncelikli hedefim Fenerbahçe. Burada uzun yıllar oynayıp adımı kulübün efsaneleri arasına yazdırmak istiyorum." şeklinde konuştu.

"Falcao kendini kanıtlamış, dünya çapında bir forvet"

Kendisine bir gol sayısını hedef olarak koymadığını belirten sarı-lacivertli futbolcu, şunları kaydetti:

"Bireysel performansımı konuşmak istemiyorum. Sonuçta takım kazanırsa birey ortaya çıkar. Elimden geldiği kadar takımıma gol ve asistlerle ne kadar katkı sağlarsam o kadar mutlu olurum. Ben hiçbir zaman gol hedefi koymadım. Hedefe ulaşırsam sonra kendimi rölantiye alacakmışım gibi hissediyorum. Elimden geldiği kadar gol atmaya çalışacağım. Falcao kendini kanıtlamış, dünya çapında bir forvet. Ben Fenerbahçe için o da Galatasaray için ter döküyor."

Takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun performansıyla ilgili Muric, "Emre ağabeyin performansını, kariyerini tartışmaya gerek yok. Sahada olması ekstra bir güç. Onun performansını görünce biz de ister istemez son damlamıza kadar mücadele etmeye çalışıyoruz. Emre ağabey kendini bu kulübün efsanelerine yazdırmış biri. Onun sahada olması büyük avantaj. Bize çok katkı sağlayacak, inşallah sakatlıksız bir sezon geçirir." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz futbolun içindeyiz. İçinde kalmaya da gayret ediyoruz"

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarındaki bireysel hataları sürdürdüklerine dikkati çekti.

Ligin en çok şut atılan ve orta yapılan maçını oynadıklarını kaydeden deneyimli teknik adam, "Buna rağmen rakibimize kayıp yaşatacak sonucu alamadık. Tempoları ve mücadeleleri konusunda oyuncularıma saygı duyuyorum. Kolay olmayacak. Zorunlu rotasyonların oluşturduğu ortamda daha iyi bir oyunla ve mücadeleyle takımı yükseltmek konusunda çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yanal, gelecek hafta ligde Galatasaray ile deplasmanda yapacakları derbiyle ilgili bir soruya, "Biz futbolun içindeyiz. İçinde kalmaya da gayret ediyoruz. Her 2 takımın da problemleri var. Biz sahada işimizi yapıp istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Bunun dışında bizi hiçbir şey ilgilendirmez." cevabını verdi.

20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nü kutlayan Ersun Yanal, ayrıca kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay için üzgün olduklarını vurgulayarak, "Çok değerli bir kardeşimizi kaybettik. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Elim bir hastalığa karşı mücadele gücünü ortaya koydu. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

"Oldukça zorlandık ama iyi bir sonuç aldık"

Fenerbahçe'de kulüp başkan vekili Semih Özsoy, Galatasaray derbisi öncesi iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özsoy, "Türkiye Ligi'nde artık kolay maç yok. Oldukça zorlandık ama iyi bir sonuç aldık. Galatasaray maçı öncesi iyi ve güzel oldu. Takımımızı tebrik ediyoruz. Bu zor süreçte, Alanya maçından sonra sıkıntılı bir sürece girebilirdik. Galatasaray maçına hazırlanmak için çalışmalara başlıyoruz." diye konuştu.

Derbiye tam kadro çıkmayı ümit ettiklerini belirten Özsoy, "Biz bütün maçlara tam kadro gitmeye çalışıyoruz. Galatasaray karşılaşması bizim için özel bir maç." ifadelerini kullandı.

Aytemiz Alanyaspor maçında yaşandığı iddia edilen kural hatasıyla ilgili konuşan Özsoy, "Alanya maçıyla ilgili talepte bulunduk. Sonuca göre bakarız." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un hafta içi yaptığı açıklamalarla ilgili konuşan Özsoy, "Biz gerilimden beslenen bir kulüp değiliz ama bu, hakkımızı korumayacağız anlamına gelmez. Ali başkanın özünde ne dediğine bakmak lazım. Dediklerine kimse yanlıştır diyemez. Konuyu başka yere çekmeye gerek yok. Ali Koç her yere gider. Fenerbahçe her yerde temsil edilir. Kimse gitmese bile Ali başkan gider." ifadelerini kullandı.

TRT'de bir yorumcunun Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile ilgili yaptığı açıklamalara değinen Semih Özsoy, şunları kaydetti:

"Bu hoş bir şey değil. Bizim devletimizin kanalı TRT'de Ersun hocayla ilgili patavatsızca laflar edildi. Bunlar kabul edilebilir değil. Yorumcuların kendi fikirleri diye görmüştük. Bu süreç böyle uzayıp gittikçe yöneticilerin yaptırımda bulunmamaları bizi düşündürüyor. Gerekli başvuruları yaparız. Özel kanallar özeldir ama TRT hepimizindir. Ersun hocayla ilgili söylenenler yenilir, yutulur değil. Onların böyle söylemesi bizim davamızda ne kadar haklı olduğumuzu gösterir. Camia olarak tek bir beden yapar. Kendi fikirleri kendilerini bağlar ama onlar gözümüzde yok hükmündedir."