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Aktüel

Vedat Çimen Tesislerinde peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılıyor

TFF 3.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 00:17:49 -
Vedat Çimen Tesislerinde peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılıyor

TFF 3. Lig 1. Gurup da mücadele veren 24 Erzincanspor ve yerel amatör kulüplerinde faydalanacağı Vedat Çimen Tesislerinin yapımında sona yaklaşılırken Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tesislerin önünde peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmalarını başlattı.


Çalışmalar kapsamında tesisin önündeki kaldırıma andezit taş uygulaması yapılıyor. Konu hakkında bir açıklama yapan Fen İşleri Müdürü Fatih Taştı, “Şehrimizin birçok noktasında çalışmalarımız devam ediyor bu çalışmaların yanı sıra 24 Erzincanspor’umuzun da tesisinin tamamlanma sürecinin yaklaşmasından ve sezonun açılacağından dolayı buradaki kaldırım çalışmalarımızı başlattık. 24 Erzincanspor şehrimizin ortak paydası, Erzincan Belediyesi ekipleri olarak kulübümüze başarılar diliyoruz” dedi.

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