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Medya Veda eden dizilerden olacak mı? 2022 İddialı dizisinden şoke eden iddia: Dizi final yapacak!
Medya

Veda eden dizilerden olacak mı? 2022 İddialı dizisinden şoke eden iddia: Dizi final yapacak!

Her hafta cumartesi günü ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kardeşlerim dizisinde heyecan sürüyor. Dizi cumartesi günlerinin en çok izlenen dizilerinden birisi oluyor. Son olarak diziyle ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı. Dizide Aybike karakteriyle performans sergileyen Melis Minkari'nin diziye veda edeceği ve dizinin final yapacağı konuşuluyor. İddiaların hemen ardından dizinin final yapacağı ve izleyicileri böyle bir ayrılık yaşanıp yaşanmayacağına odaklandı. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bir küçük gün ışığı 70.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin ekran macerasını sonlandıracak mı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-11-29 17:54:00 - 2022-11-29 18:15:45
Veda eden dizilerden olacak mı? 2022 İddialı dizisinden şoke eden iddia: Dizi final yapacak!

Kardeşlerim'de büyük gürültü koparacak ayrılık, veda iddiası! Hikayesini apar topar bitirecekler. Cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kardeşlerim dizisinde heyecan bitmek bilmiyor. Milyonlarca izleyicisi olan dizide yaşanan gelişmeler heyecanla takip ediliyor. Diziyle ilgili ortaya atılan son iddia ise izleyicileri şaşırtacak. Ortada dolaşan söylentilere göre, güzel oyuncu Melis Minkari diziye veda eden isim olacak. Ayrıca veda eden dizilerden olacak.

BOMBA AYRILIK İDDİASI

Hafta sonu atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan diziyle ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı ve kısa sürede çok konuşuldu.

VEDA MI EDİYOR?

Dizide Aybike karakteriyle oldukça başarılı bir performans sergileyen Melis Minkari'nin diziye veda edeceği konuşuluyor.

HEYECANLI BEKLEYİŞ...

Ancak bunun sadece bir iddia olduğunu ve resmi bir açıklama gelmediğini de net bir şekilde belirtmemiz gerekiyor. Gelişmeleri ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar. Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

KARDEŞLERİM DİZİSİ SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ömer, hayatıyla ilgili öğrendiği bir gerçeğin daha şokunu yaşarken, sinirden deliye dönen Sarp ise durumu kabullenmek istemez. Berk ve Sarp'ın sürdürmekte kararlı olduğu iddia, farklı bir hal alırken, eli iyice sıkışmış olan Şengül, çevresinden aldığı akılla, kurnaz bir entrikaya girişmek zorunda kalır. Nebahat, Asiye'yi Doruk'tan uzak tutmak için elinden geleni yaparken, Berk ve Aybike cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

KARDEŞLERİM OYUNCULARI KİMLER?

Celil Nalçakan (Akif),
Halit Özgür Sarı (Kadir),
Cüneyt Mete (Orhan),
Fadik Sevin Atasoy (Şengül),
Ahu Yağtu (Suzan),
Simge Selçuk (Nebahat),
Yiğit Koçak (Ömer),
Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye),
Aylin Akpınar (Emel),
Onur Seyit Yaran (Doruk),
Cihan Şimşek (Oğulcan),
Damlasu İkizoğlu (Melisa),
Gözde Türker (Harika),
Kaan Sevi (Mazlum),
Melis Minkari (Aybike),
İrem Salman (Talya),
Lizge Cömert (Süsen),
Recep Usta (Berk).

KARDEŞLERİM DİZİSİNE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kardeşlerim dizisi her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da ATV 'de ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.

MELİS MİNKARİ KİMDİR?

Melis Minkari, 20 Ağustos 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 

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