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Gündem Vebitcoin'in de kapanmasının ardından MASAK'tan flaş hamle
Gündem

Vebitcoin'in de kapanmasının ardından MASAK'tan flaş hamle

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemleri durdurduğunu açıklayan Vebitcoin firmasının Türkiye’de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koydu. Ayrıca MASAK tarafından söz konusu firma ve yöneticileri hakkında da inceleme başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 22:05:00 -
Vebitcoin'in de kapanmasının ardından MASAK'tan flaş hamle

Kripto para borsası Thodex'ten sonra Vebitcoin de faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı.

Şirketten, "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlyacağız." açıklaması yapıldı.

MASAK'tan flaş adım

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemleri durdurduğunu açıklayan Vebitcoin firmasının Türkiye’de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koydu.

Ayrıca MASAK tarafından söz konusu firma ve yöneticileri hakkında da inceleme başlatıldı.

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