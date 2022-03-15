Vebali Erdoğan'ın talimatına uymayanlarda! Haykonfed muhtarı engelleyip şikayet etmişti! 'Köpekperestler' çocuğun hayatını kararttı!

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Kamuoyunda 'köpekperestler' olarak tanımlanan bir grubun ısrarlı bir şekilde başıboş köpekleri sokakta tutmaya çalışması yeni bir terörü doğurdu. Sokakları kaos ortamına çeviren ve çeteleşen köpekler, başta çocuklarla kadınların yaralanmasına ve ölmesine neden oluyor.

Kedilere yuva yapmaya giderken başıboş köpek saldırısına uğrayan ve kaçarken kamyonun altında kalan minik kız çocuğu Mahra Melin Pınar'ın 10 gündür yoğun bakımda yaşam savaşını sürdürdüğü, yine köpek saldırısından kaçarken otomobil çarpan üniversite öğrencisi Rabia Kallı'nın ölümünden birkaç gün geçmeden feci bir olay daha yaşandı.

Kaldırımda yürürken köpekler saldırdı

Sivas'ın Kümbet Mahallesi'nde kaldırımdan yürüyen, ismi ve yaşı henüz bilinmeyen bir çocuğa köpekler saldırdı. Köpeklerden kaçan çocuk, yoldan geçen aracın önüne fırladı. Otomobilin çarptığı çocuk, korkunç bir şekilde havaya uçtu.

Ağır yaralandı

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, ismi bilinmeyen çocuğun feci şekilde yaralandığı belirtildi. Kamera kayıtlarındaki tarihe göre olayın 12 Mart'ta gerçekleştiği görüldü.

Kamera kaydında köpeklerin, 2 dakika önce de başka insanlara saldırdığı belirlendi.

Mahalleli besleyen kadından ve köpeklerden daha önce şikayetçi olmuş

Hatice isimli bir kadının köpekleri o bölgede beslediği ve vatandaşların ise şikayetçi olduğu öğrenildi.

Mahallelinin şikayetleri, Sivas Belediyesi tarafından dikkate alınmadığı öne sürüldü.

Korkunç ayrıntı: Kaza, Haykonfed'in şikayet ettiği muhtarın olduğu mahallede gerçekleşti

Geçtiğimiz ay mahalledeki çocukların can güvenliği için harekete geçen Kümbet Mahallesi Muhtarı Erol Çakmak, başıboş köpekleri toplatmaya başlamıştı.

Bu kapsamda mahallelilerden başıboş sokak köpekleri hakkında kendisine gelen tepkiler üzerine Kümbet Mahallesi Muhtarı Erol Çakmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Yakalayıp teslim edeceğiniz her köpek başına 100 TL vereceğimi belirtirim” demişti.

Haykonfed milletin taleplerini yerine getiren muhtarı hedef aldı

Muhtar Erol Çakmak'ı sosyal medyada linç kampanyası başlatan Haykonfed Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, başıboş köpeklerin toplanmasına engel olmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve Sivas Valisi Salih Ayhan'a şikayette bulunan Haydar Özkan, Muhtar Çakmak'ı görev ve yetki sınırlarını açmakla suçlamış ve uyarılmasını istemişti.

Vali Ayhan istediklerini yerine getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başıboş köpeklerin toplatılması talimatını yerine getirmeyen ve Haykonfed'in istediğini sorgusuz sualsiz yerine getiren Sivas Valisi Salih Ayhan, halkın tepkisine kulak tıkayarak Muhtar Erol Çakmak'a uyarıda bulunmuştu.

Sosyal medyadan Haykonfed Başkan Yardımcısı Haydar Özkan'ın provokatif tweetine olumlu cevap veren Vali Ayhan, Muhtar Çakmak'ın uyarıldığını ve gerekenin yapılacağını ifade etmişti.

Muhtar Erol Çakmak'a tehdit!

Öte yandan Pawguards Pati Koruyucuları isimli Twitter hesabının da halkın taleplerini dile getiren Muhtar Erol Çakmak'ı hedef aldığı belirlendi.

Ölümlerin umrunda olmadığı görülen sözde oluşum, Muhtar Erol Çakmak'ı tehdit ederek illegal bir şekilde ses kaydı aldıklarını ifade etti.

Görevden aldıracaklarını beyan ederek küstahlaşan Paw Guards'ın bu hadsizliği nereden aldığı ise merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını dikkate almadılar, alanları da engellediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başıboş köpeklerin saldırısı sonrası ağır yaralanan ve kamuoyunda infiale neden olan 4 yaşındaki minik Asiye Ateş'in ağır yaralanmasına kayıtsız kalmamıştı.

Olayın ardından başıboş sokak köpeklerinin toplatılması talimatını veren Erdoğan, başta belediyeler olmak üzere şehir amirlerine çağrıda bulunmuştu.

Başıboş köpeklerin barınaklara toplatılması yönünde talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısına başta hayvan dernekleri ve CHP'li belediyeler karşı çıkmış ve 5199 sayılı yasayı bahane ederek tehlike saçan köpeklerin toplatılmasını engellemişti.

Erdoğan'ın talimatına uyan Muhtar Erol Çakmak gibi yetkililer ise kamuoyunda 'köpekperestler' olarak bilinen güruh tarafından hedef gösterilmişlerdi.