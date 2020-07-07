Ve yargı da tiyatroyu tescilledi

FETÖ’cü yargı mensuplarınca oluşturulan uydurma delillerle yıllarca yargılanan, cezaevlerinde ömür tüketen mazlumlara yönelik yeniden yargılama kararı, özgürlük getirdi. Uzun yıllardır devam eden hukuki sürecin ardından Diyarbakır’da yeniden yargılanması yapılan 12 Müslümanın masumiyeti tescillendi.

İslâmi dâvâ mağdurları

“Bizleri yeniden yargılayın, 28 Şubat sürecinde verilen kararların tiyatrodan ibaret olduğu anlaşılacaktır” diyen İslami dava mağdurlarının haklılığı, yargı tarafından tescillendi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlali” kararının ardından yaptığı yeniden yargılamada, Hizb-ut Tahrir davasında tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi. Mehmet Nazif Yıldırım, Mehmet Taha Yılmaz, Abdullah Kuşçu, Cevher Kara, Hasan Bebe, Mustafa Küçük, Cuma İren, Müslüm Korkmaz, Hasan Yavuz, Mehmet Göçmen, Şeyh Müslüm Okan ve Gencebay Keleş hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan cezalandırılması istemi ile açılmış olan davada, mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucunda sanıkların masum olduğunu tespit etti.

Karar oybirliğiyle

Bahar Geçkil Ergüden ve Gülzade Aslan’ın üye hakim, Selçuk Temizel’in ise başkanlık yaptığı Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Haziran’da verdiği kararında, AYM’nin Hizb-ut Tahrir üyeleri hakkında verdiği hak ihlaline dikkat çekti. Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kufur ise mütalaasında, “Hak ihlali oluşturduğu ifade edilen eksikliklerin yapılacak yeniden yargılama sonucunda mahkemece hazırlanacak gerekçeli karar ile ortaya konulabileceği, bu kapsamda sanıkların eylemlerinde herhangi bir değişikliğin olmadığı nazara alındığında sanıklar hakkında daha evvel Diyarbakır CMK 250. Maddesiyle görevli (kapatılan) 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 26/08/2010 tarihli 2009/583 Esas ve 2010/570 sayılı ilamı ile verilen cezaların CMK’nun 323/1. Maddesi uyarınca aynen onaylanmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur” ifadelerini kullandı. Oybirliğiyle alınan kararın gerekçesinin önümüzdeki günlerde yayımlanacağı öğrenildi.

Çelişkili yargılama

Diyarbakır’daki 12 mazlum Hizb-ut Tahrir’e üyelik suçlamasından beraat ederken, Türkiye’nin önde gelen mühendislerinden Bekir Kurtuluş ise, Hizb-ut Tahrir’e üyelik suçlaması ile Bursa’da tutuklanmıştı. Anayasa Mahkemesi’nin “terör örgütü değildir” kararına rağmen örgüt üyeliğinden tutuklanan Kurtuluş’un, Hizb-ut Tahrir’in 15 yıl önce Fatih’te düzenlendiği basın açıklamasına “dinleyici” olarak katılması gerekçe gösterilmişti. Son 24 saat içerisinde verilen iki farklı karar, Hizb-ut Tahrir yargılamalarındaki çarpıklığı gözler önüne serdi.

Hizb-ut tahrir masum

Akit’in ısrarlı haberleriyle kamuoyunun gündeminde tuttuğu Hizb-ut Tahrir davalarıyla ilgili Anayasa Mahkemesi emsal teşkil edecek kararlarında, Hizb-ut Tahrir’in terör örgütü olmadığını vurgulamıştı. Son 1.5 yıl içerisinde 7 farklı ihlal kararına imza atan AYM, Yargıtay ve bazı mahkemelerin Hizb-ut Tahrir’in silahlı bir terör örgütü olarak kabul edilmesine ilişkin karar gerekçelerinin “yeterli” olmadığına hükmetmişti.