Ve Uğurcan Çakır, Egemen Korkmaz sinirlendi! Kartal, 6 sezon sonra evinde Fırtına'yı mağlup etti! Puan aldık!

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Zorlu maçın 44'üncü dakikasında Semih Kılıçsoy'un attığı gol sonrası ortalık karıştı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında tansiyon çok yükseldi. Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un attığı gol sonrası Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır ile yardımcı antrenör Egemen Korkmaz, Arda Kardeşler'e büyük tepki gösterdi.

Karşılaşmanın 43'üncü dakikasında Trabzonspor'un hızlı geliştirdiği atakta sağ kanattan yapılan orta sonrası Enis Bardhi, Jonas Svensson iel girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Bu esnada Trabzonsporlu futbolcular ve teknik heyet, Arda Kardeşler'e penaltı itirazında bulundu.

Maçın hakemi Arda Kardeşler, kendisine itirazda bulunan Trabzonsporlu futbolculara kulaklığını işaret etti. Bu pozisyon sonrası herhangi bir uyarı gelmedi ve maç yeniden başladı.

Müsabakanın 44'üncü dakikasında Beşiktaş'ın hızlı gelişen atağında Milot Rashica ile ikili mücadeleye giren Mendy'den seken topu Semih Kılıçsoy önünde buldu. Semih Kılıçsoy'un ceza sahası dışından sert vuruşunda top ağlarla buluştu.

Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır bu gol sonrası çok sinirlendi. Enis Destan ve Uğurcan Çakır golden sonra Arda Kardeşler'e penaltı pozisyonu ve Mendy'nin yerde kaldığı bölgeyi işaret etti. Arda Kardeşler'in gol kararı değişmedi.

Bu sırada yedek kulübesinde Abdullah Avcı'nın yardımcısı Egemen Korkmaz da çok sinirlendi. Egemen Korkmaz'ın yoğun itirazları sonrası Arda Kardeşler kulübeye doğru uyarılarda bulundu.

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki santrforu Semih Kılıçsoy, Süper Lig'de 6'ncı golünü attı. Genç yıldız bu süreçte takım arkadaşlarına 1 de gol pası verdi.

Trabzonspor, Beşiktaş maçının ilk yarısının sona ermesinin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bordo-mavililerin "İlk yarıdan kareler" notunu düştüğü paylaşımda sadece Enis Bardhi'nin yerde kaldığı pozisyonun görüntüleri yer aldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO