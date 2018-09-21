Ve UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!
UEFA Avrupa Ligi 6 grupta oynanan 12 karşılaşma ile tamamlandı. Gecenin en farklı skorunu ise Sevilla Standard Liege'yi 5-1 yenerek elde etti.21 Eylül 2018 Cuma 01:20
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Ludogorets (Bulgaristan)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-3
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Zürih (İsviçre): 0-1
B Grubu:
Celtic (İskoçya)-Rosenborg (Norveç): 1-0
Leipzig (Almanya)-Salzburg (Avusturya): 2-3
C Grubu:
Slavia Prag (Çekya)-Bordeaux (Fransa): 1-0
Kopenhag (Danimarka)-Zenit (Rusya): 1-1
D Grubu:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Fenerbahçe: 4-1
Spartak Trnava (Slovakya)-Anderlecht (Belçika): 1-0
E Grubu:
Arsenal (İngiltere)-Vorskla Poltava (Ukrayna): 4-2
Sporting Lizbon (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan): 2-0
F Grubu:
Olympiakos (Yunanistan)-Real Betis (İspanya): 0-0
Dudelange (Lüksemburg)-Milan (İtalya): 0-1
G Grubu:
Rapid Wien (Avusturya)-Spartak Moskova (Rusya): 2-0
Villarreal (İspanya)-Glasgow Rangers (İskoçya): 2-2
H Grubu:
Lazio (İtalya)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1
Olympique Marsilya (Fransa)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2
I Grubu:
Genk (Belçika)-Malmö (İsveç): 2-0
Beşiktaş-Sarpsborg (Norveç): 3-1
J Grubu:
Akhisarspor-Krasnodar (Rusya): 0-1
Sevilla (İspanya)-Standard Liege (Belçika): 5-1
K Grubu:
Dinamo Kiev (Ukrayna)-Astana (Kazakistan): 2-2
Rennes (Fransa)-Jablonec (Çekya): 2-1
L Grubu:
MOL Vidi (Macaristan)-BATE Borisov (Belarus): 0-2
PAOK (Yunanistan)-Chelsea (İngiltere): 0-1
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