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Ve UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi 6 grupta oynanan 12 karşılaşma ile tamamlandı. Gecenin en farklı skorunu ise Sevilla Standard Liege'yi 5-1 yenerek elde etti.

21 Eylül 2018 Cuma 01:20
Ve UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Ludogorets (Bulgaristan)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-3

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Zürih (İsviçre): 0-1

B Grubu:

Celtic (İskoçya)-Rosenborg (Norveç): 1-0

Leipzig (Almanya)-Salzburg (Avusturya): 2-3

C Grubu:

Slavia Prag (Çekya)-Bordeaux (Fransa): 1-0

Kopenhag (Danimarka)-Zenit (Rusya): 1-1

D Grubu:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Fenerbahçe: 4-1

Spartak Trnava (Slovakya)-Anderlecht (Belçika): 1-0

E Grubu:

Arsenal (İngiltere)-Vorskla Poltava (Ukrayna): 4-2

Sporting Lizbon (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan): 2-0

F Grubu:

Olympiakos (Yunanistan)-Real Betis (İspanya): 0-0

Dudelange (Lüksemburg)-Milan (İtalya): 0-1

G Grubu:

Rapid Wien (Avusturya)-Spartak Moskova (Rusya): 2-0

Villarreal (İspanya)-Glasgow Rangers (İskoçya): 2-2

H Grubu:

Lazio (İtalya)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1

Olympique Marsilya (Fransa)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2

I Grubu:

Genk (Belçika)-Malmö (İsveç): 2-0

Beşiktaş-Sarpsborg (Norveç): 3-1

J Grubu:

Akhisarspor-Krasnodar (Rusya): 0-1

Sevilla (İspanya)-Standard Liege (Belçika): 5-1

K Grubu:

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Astana (Kazakistan): 2-2

Rennes (Fransa)-Jablonec (Çekya): 2-1

L Grubu:

MOL Vidi (Macaristan)-BATE Borisov (Belarus): 0-2

PAOK (Yunanistan)-Chelsea (İngiltere): 0-1

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 01:20
  1. UEFA Avrupa Ligi
  2. Avrupa Ligi
  3. Sevilla
  4. Standard Liege

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