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Ve tiyatro başladı! Suudilerin sözcüsü ABD oldu... “Kaşıkçı olayıyla alakası yokmuş”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudilerin sesi oldu, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Suudi Arabistanlı yöneticilerin kendisine, Cemal Kaşıkçı olayıyla hiçbir ilişkilerinin olmadığını ısrarla söylediklerini belirtti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 09:01
Ve tiyatro başladı! Suudilerin sözcüsü ABD oldu... “Kaşıkçı olayıyla alakası yokmuş”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Riyad'da Kral Selman ile görüşmesi dün 15 dakikadan az sürdü. Pompeo 15 dakikalık görüşmenin ardından kralın yanından ayrıldı.

Kral Selman, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Ahmed el Jubair ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

"Israrla söylediler"

"Bu görüşmelerin hepsinde Suudi liderler İstanbul'daki başkonsoloslukta neler olduğundan haberdar olmamaklarını ısrarla ifade ettiler. Bu görüşmelerden sonra yaptığım değerlendirme, kendilerinde bütün gerçeklerin ortaya çıkarılması ve hesap sorulma konusunda ciddi bir taahhüt bulunduğu yolundadır."

Pompeo hesap verme konusuna, ülkenin önde gelen liderleri ve üst düzey yetkililerinin de dahil edildiğini belirtti.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 09:01
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