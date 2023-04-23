Ve Thodex'in kurucusu Fatih Özer adliyede! 40 bin 564 yıla kadar cezası isteniyor...

20 Nisan 2021'de milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk Yüksek Mahkemesi tarafından Türkiye’ye iadesi onaylandıktan sonra İstanbul’a getirildi.

Emniyette 4 gün süren işlemleri tamamlanan Özer, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Sağlık kotrolünün ardından adliyeye getirilen Özer’in savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.

Dijital materyaller incelemede!

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yanında getirdiği 1 MacBook, 9 telefon, 7 simkart, 1 flashbellek, 1 not defteri gibi dijital materyaller İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesince incelemeye alındı.

Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 21 sanık hakkında İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.