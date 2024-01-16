Ve tam 286 milyon yıllık bir yaratık: Ezber bozduracak yeni buluş, heyecanlandıran yeni keşif! Fosilleşmiş deri

Dikkate değer bir keşifle araştırmacılar, yaklaşık 286 milyon yıllık, bilinen herhangi bir deri fosilinin yaşını en az 21 milyon yıl aşan, üç boyutlu bir fosilleşmiş deri parçası ortaya çıkardılar.

Bu eski deri iddiaya göre: Bir zamanlar Erken Paleozoyik sürüngenlerini süsleyen, günümüz timsah derisine çarpıcı bir benzerlik taşıyan, kendine özgü çakıllı bir dokuya sahip.

Bu keşif, karasal sürüngenlerde, kuşlarda ve memelilerde kütikülün korunmasına ilişkin bilinen en eski örneği temsil ediyor. Karadaki hayata uyum sağlamada dış deri tabakasının evrimsel önemini vurguluyor.

Fosilleşmiş deri, diğer örneklerle birlikte, benzersiz koruma koşullarıyla ünlü Oklahoma'daki Richards Spur kireçtaşı mağara sisteminden çıkarıldı.

Ethan Mooney, ABD'de paleontoloji alanında yüksek lisans öğrencisi Toronto Üniversitesi Araştırmanın ilk yazarı mutluluğunu dile getirdi.

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Mooney, “Arada sırada derin zamana göz atmak için olağanüstü bir fırsat yakalıyoruz” dedi. “Bu tür keşifler, bu öncü hayvanlar hakkındaki anlayışımızı ve farkındalığımızı zenginleştirebilir.”

Fosilleşmiş deri nadirdir

Yumuşak doku kemikleşmesinin nadir olması bu keşfi özellikle önemli kılmaktadır. Araştırmacılar, yumuşak kil çökeltileri, petrol sızıntıları ve oksijen açısından zayıf bir mağara ortamının birleşiminin olduğuna inanıyor Richards Mızrağı Cildin korunmasında önemli bir rol oynar.

Mooney, “Hayvanlar muhtemelen Erken Permiyen sırasında bu mağara sistemine düşmüşler ve çok ince kil birikintileri içine gömülmüşler, bu da ayrışma sürecini geciktirmiştir” diye açıklıyor.

“Fakat ilginç olan şu ki, bu mağara sistemi aynı zamanda Permiyen sırasında aktif bir petrol sızıntısının da bulunduğu yerdi ve bu derinin korunmasını sağlayan şeyin muhtemelen petroldeki hidrokarbonlar ile katran arasındaki etkileşimler olmasıydı.”

Küçük boyut, büyük bilim

Küçük boyutuna (tırnaktan daha küçük) rağmen fosilleşmiş deri, Harvard Üniversitesi'nden ortak yazar T. Maho tarafından yapılan mikroskobik incelemede ayrıntılı deri dokusunu ortaya çıkardı. Toronto Mississauga Üniversitesi.

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Bu dokular, Karbonifer döneminde amfibi atalardan evrimleşen, sürüngenleri, kuşları ve memelileri içeren bir kara omurgalıları grubu olan amniyotların bir özelliğidir.

Mooney, “Gördüklerimiz karşısında tamamen şok olduk çünkü beklediğimizden çok farklıydı” diyor.

“Böylesine eski bir deri fosilinin bulunması, geçmişe bakmak ve bu ilk hayvanlardan bazılarının derisinin nasıl göründüğünü görmek için olağanüstü bir fırsatı temsil ediyor.”

Bu fosilleşmiş deride tarih öncesi bir zaman kapsülü

Fosilleşmiş derinin özellikleri arasında timsah derisine benzeyen çakıllı bir yüzey ve yılanları ve solucan kertenkelelerini anımsatan pullar arasındaki menteşe bölgeleri yer alıyordu.

Bu ayırt edici özellikler, eski ve günümüz sürüngenleriyle benzerliğini göstermektedir. Bununla birlikte, ilgili iskelet kalıntılarının yokluğu, derinin kesin tipini veya vücut bölgesini bilinmiyor.

Bu benzerlik, bu kutanöz yapıların karasal ortamlarda hayatta kalma açısından evrimsel öneminin altını çizmektedir.

Mooney, “Edermis, omurgalıların karada hayatta kalması için çok önemli bir özellikti” diyor. “Vücudun iç süreçleri ile zorlu dış ortam arasında kritik bir engeldir.”

Ekip, bu derinin, erken amniyotlardaki karasal omurgalıların atalarının yapısını temsil edebileceğini ve kuş tüylerinin ve memeli kıl foliküllerinin evriminin önünü açabileceğini öne sürüyor.

Richards Spur Mağara Sistemi

Hayat boyu paleontoloji meraklısı olan Bill ve Julie May, Richards Spur'da deri fosilini ve diğer örnekleri topladılar.

Oklahoma'daki bu kireçtaşı mağara sisteminin benzersiz koşulları, erken dönem kara hayvanlarının en eski örneklerinin çoğunu korumuştur.

Bu örnekler şu anda Kraliyet Ontario MüzesiAntik dünyaya ve onun sakinlerine dair paha biçilmez bilgiler sağlıyor.

Kısacası, fosilleşmiş derinin bu keşfi, karasal omurgalıların antik dünyasına derinlemesine bir bakış sağlıyor.

manavgatsonhaber aktardı: Bilim insanları ve paleontoloji meraklıları, tutkulu çabaları ve dikkatli çalışmaları sayesinde, gezegenimizde milyonlarca yıldır yaşayan zengin yaşam dokusuna ilişkin ortak anlayışımıza paha biçilmez bilgiler katıyorlar.