Ve sonunda millet paranoyak hale getirildi: "Taciz var" diyerek ortalığı ayağa kaldırdı

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Milat Gazetesi Yazarı Ahmet Ay'ın başından geçen olay 'yok artık' dedirtti. Gazeteci Yazar Ahmet Ay'ın şahit olduğu olay, medyanın 'bilinçli' veya 'bilinçsiz' olarak servis ettiği haberler ve yayınladığı diziler nedeniyle halkın adeta paranoyaklaştığını gözler önüne serdi.

Ahmet Ay, sosyal medya hesabından paylaştığı olayı "Bugün markette acı bir olaya şahit oldum. 55-60 yaşlarında bir bayan bağırdı, "Tacizci vaaar!" diye. Herkes sesin geldiği tarafa yöneldi. Bayan 70 yaşlarındaki amcayı göstererek, "Bu adam 2-3 dakikadır sürekli bu kız çocuğuna bakıyor" dedi. Gösterdiği kız 6-7 yaşlarındaydı. Çocuk döndü, "O dedem" dedi ve devam etti, "ama ben ona küsmüşüm." Meğer dede naz yapan torunundan bir saniye bile olsun gözlerini ayıramıyor ve sık sık onun bulunduğu yöne bakıyor. Son derece "bakımlı" bayan hiçbir şey olmamış gibi alış verişe devam etti. Torun dedeye sarılıp iki yanağından öptü ya dede için hiçbir edepsizliğin önemi kalmadı. Dedeyim bilirim..." sözleriyle anlattı.

Vatandaş da tepki gösterdi

Ahmet Ay'ın şahit olduğu olaya yorum yapan vatandaşlar, insanların medya aracılığıyla paranoyak hale getirildiğini ifade etti ve devletin acilen önlem alması gerektiğini belirtti. Sosyal medya kullanıcıları yorumlarıyla çarpıcı tespitlerde bulundu.

İşte vatandaşların bu duruma tepkisi: