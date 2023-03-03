Ve sonunda Anthony Nwakaeme transferi tamam!

Sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Anthony Nwakaeme, transferine dair kesin kararını verdi. Adı, Süper Lig'in 4 büyük kulübüyle de transfer dedikodularına karışan oyuncu, kariyer planını çizdi. 33 yaşındaki Anthony Nwakaeme 2,5 yıllık kontrat konusunda anlaşma sağladı.

Türkiye ve Avrupa'dan birçok talibi olmasına karşın sezon başında Al-Fayha'ya imza atan Anthony Nwakaeme, kariyeriyle ilgili nihai kararını verdi. Suudi Arabistan'da mutsuz olduğu iddia edilen ve adı Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve eski takımı Trabzonspor'la da anılan Anthony Nwakaeme, kariyerinin son imzasını atmaya hazırlanıyor. Akşam'a göre; Trabzonspor'la yeni sözleşme konusunda anlaşan ancak imzadan son anda vazgeçen Anthony Nwakaeme, başta Galatasaray olmak üzere Hull City de dahil birçok takımın kapısından dönmüştü. Başarılı futbolcu bu gelişmelerin ardından sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu.

İlerleyen haftalarda Al-Fayha'da mutsuz olduğu ve ülkeden ayrılacağı haberleri basına yansıyan Anthony Nwakaeme, bir kez daha Süper Lig devlerine yazılmıştı. Söz konusu iddialar bir türlü somut hamleye dönüşmeyince başarılı futbolcu Al-Fayha'da kaldı.

Buna karşın genel kanının aksine Anthony Nwakaeme'nin Suudi Arabistan'da mutlu olduğu belirtildi. Öyle ki 33 yaşındaki futbolcu kariyerinin son imzasını atmaya hazırlanıyor. Aksam.com.tr'nin aktardığı habere göre Anthony Nwakaeme, Al-Fayha ile sözleşmesini uzatmak üzere.

Suudi Arabistan temsilcisiyle 2024 yılına kadar kontratı bulunan Anthony Nwakaeme 2,5 yıllık yeni mukavele konusunda takımıyla anlaştı. Nwakaeme 36 yaşına kadar geçerli yeni sözleşmeyi imzalayacak ve profesyonel futbolculuk kariyerini Al-Fayha'da tamamlayacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suudi Arabistan liginde bu sezon 12 maça çıkan Anthony Nwakaeme 6 gol, 3 asistlik katkı verdi.