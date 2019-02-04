0553 313 94 23

Ve Soğuk Savaş açıklaması geldi! 'ABD'ye karşılık vereceğiz'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin INF'den çekilme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni bir Soğuk Savaş'tan bahsetmeye gerek yok. Artık, ABD'nin tüm silah kontrol sistemlerini yok ettiği yeni bir döneme girdik." dedi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 15:47
Ve Soğuk Savaş açıklaması geldi! 'ABD'ye karşılık vereceğiz'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesiyle yeni bir "Soğuk Savaş" dönemine girilmediğini belirterek, "Artık ABD'nin tüm silah kontrol sistemini yok ettiği yeni bir dönem başladı." dedi.

Lavrov, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bişkek'teki Kırgız-Rus Slav Üniversitesinde (KRSU) güncel gelişmelere ilişkin bir konuşma yaptı.

ABD'nin INF'den çekilmesini "üzücü" olarak nitelendiren Lavrov, "Ancak yeni bir Soğuk Savaş'tan bahsetmeye gerek yok. Artık, ABD'nin tüm silah kontrol sistemlerini yok ettiği yeni bir döneme girdik." diye konuştu.

"Elbette teknik ve askeri açıdan karşılık vereceğiz"

Rusya'nın yeni bir silahlanma yarışına girmeyi ise planlamadığını savunan Lavrov, "ABD'nin anlaşmadan çekilmesi nedeniyle oluşan tehditlere ise elbette teknik ve askeri açıdan karşılık vereceğiz. Alınacak bu önlemler Rusya Savunma Bakanlığının mevcut bütçesinden karşılanacak." dedi.

ABD'yi, Taliban'la yapılan görüşmeleri de tümüyle kontrol altına almaya çalışmakla suçlayan Lavrov, "Afganistan'da hükümetle Taliban arasındaki görüşmeleri herkes kaçınılmaz olarak görüyor. Ancak ABD, bu görüşmeleri diğer tüm ülkeleri karanlıkta bırakarak gizli bir şekilde yürütmeye çalışıyor. Bu tür tek taraflı girişimleri bencillik olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Rusya'nın Kırgızistan'ın güneyinde askeri hava üssü açıp açmayacağına yönelik soruya ise "Kırgızistan'dan bu konuda resmi bir talep almadık ve bu konu onların inisiyatifinde. Ancak Kırgız dostlarımızla her türlü güvenlik konusunu istişare etmeye hazırız." yanıtını verdi.

"Bizde askıya alıyoruz"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Sovyetler Birliği ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre arasında olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF’den tek taraflı olarak çekileceğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ABD'yi INF’yi ihlal etmekle suçlayarak, "Bizim de yanıtımız simetrik olacak. ABD anlaşmayı askıya aldığını duyurdu, biz de askıya alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 15:47
  1. ABD
  2. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kimya sanayisinden ocakta 1,5 milyar dolarlık ihracat
    1. Kimya sanayisinden ocakta 1,5 milyar..
    2. ABD Başkanı Trump'a şok tepki: İran..
    3. Balıkesir Adliyesindeki gaz sızıntısı
    4. İran’da yakıt kaçakçılığı yapan 15..
    5. Ve Soğuk Savaş açıklaması geldi!..
    6. Enflasyondaki Artışın Sebebi: Zam..
    7. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
    8. TCMB döviz kurları
    9. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    10. Vodafone FreeZone, Gaming İstanbul'da..
    11. Medipol Başakşehir, Erzurumspor..
    12. Eski Yargıtay üyesi FETÖ..
    13. TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü
    14. Kaçan topu almaya giden çocuğa köpek..
    15. THY binlerce kişiyi işe alacak! İşte..
    16. Ankara'da hangi parti önde? Ankara..
    17. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
    18. Seçim öncesi anket sonuçları..
    19. Suriyeli aktivistlerin katilinin..
    20. HDP geri adım attı! O ilçede Hüda..
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor